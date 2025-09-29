El fondo catalán Ax Partners adquiere el Palau Castanyer de Barcelona para abrir una tienda y un 'coworking'

El Palau Castanyer va a empezar su nueva vida. El fondo catalán Ax Partners ha comprado este edificio situado justo donde termina el Portal de l'Àngel de Barcelona y empieza Portaferrissa, una intersección clave en el centro de la capital catalana. La firma ha invertido 20 millones de euros para hacerse con esta "joya arquitectónica", como se refieren al inmueble, y hacerla "renacer".

La intención, según cuentan desde el fondo, es que la planta baja siga funcionando como comercio (fue, durante un tiempo, una especie de galería de 'souvenirs' algo más artísticos y particulares a los habituales), pero gestionada por "operadores líderes en retail". Es decir, que allí abra una tienda de marca conocida. Los pisos superiores serán espacio de 'coworking'. Son, en total 3.000 metros cuadrados, entre la planta baja y las tres plantas superiores que se dedicarán a oficinas.

"La adquisición del Palau Castanyer refleja nuestra apuesta por activos de calidad en ubicaciones 'prime' estratégicas, así como el compromiso de la firma con ofrecer el producto de inversión perfecto para el inversor privado, siendo uno de los pocos fondos inmobiliarios abiertos en el mercado español", afirma, en un comunicado, el socio fundador de AX Partners, Aleix Recasens.

Hasta ahora, esta firma de inversión había estado centrada en la compra de hoteles, tras una etapa volcada en la compraventa de inmueble residencial. "La operación encaja dentro de la estrategia Core Plus de la firma, centrada en activos 'prime' con alto valor patrimonial y potencial de reposicionamiento", sostienen desde la compañía. "Con esta operación, consolidamos nuestro compromiso con la transformación de propiedades emblemáticas en ubicaciones estratégicas, combinando legado histórico y creación de valor", añaden.

El Palau Castanyer era, hasta ahora, propiedad del fondo de inversión también catalán KKH, que lo compró en 2017. La intención era reformarlo y poner el activo otra vez en circulación, pero la pandemia interrumpió sus planes y el inmueble no volvió a abrir sus puertas.