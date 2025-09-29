Jubilación
Dinamarca estudia retrasar la jubilación hasta los 70 años y el economista Gonzalo Bernardos advierte: "Preparaos para lo que viene"
En mayo de este año, el Parlamento danés (Folketing) aprobó este jueves por 81 votos a favor y 21 en contra elevar la edad de jubilación a los 70 años a partir de 2040
¿Puede la Seguridad Social quitarte la pensión si trabajas? Un jubilado debe devolver casi 60.000 euros
Dinamarca decidió hace unos meses dar un paso histórico: retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años para quienes nazcan después de 1970. La medida será progresiva: 68 años en 2030, 69 en 2035 y finalmente 70 en 2040. La decisión busca garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en un país donde la población mayor de 65 años crece rápidamente.
Por ese entonces, el economista Gonzalo Bernardos no tardó en reaccionar. En el programa laSexta Xplica ya lo advirtió: "Dinamarca ya ha empezado a legislar, y tarde o temprano España seguirá el mismo camino. Preparaos para lo que viene". Sus palabras reflejan la preocupación de expertos sobre la presión demográfica y financiera que enfrentan los sistemas públicos de pensiones.
Una medida que mira al futuro
La reforma danesa responde a una realidad clara: más años de vida requieren más recursos. La expectativa de vida sigue creciendo y el número de pensionistas aumenta. Retrasar la jubilación busca equilibrar cuentas sin elevar excesivamente los impuestos.
España, en el espejo danés
En España, la edad legal de jubilación es de 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses. Pero el sistema también enfrenta un desafío creciente: el gasto en pensiones supera el 13% del PIB y la generación del baby boom empieza a retirarse, tal y como afirma la AIReF.
Bernardos insiste: no es cuestión de si se retrasará la edad de jubilación, sino de cuándo y cómo. "O se ingresan más fondos vía impuestos, o habrá que trabajar más años", señaló ya en su día.
El debate llegará tarde o temprano
El Gobierno español ha tomado medidas para acercar la edad real a la legal y fomentar carreras más largas, pero aún evita hablar de jubilaciones más allá de los 67. La experiencia danesa anticipa un debate que será inevitable en los próximos años.
Mientras tanto, la advertencia de Bernardos resuena: jubilarse a los 70 años podría dejar de ser una excepción y convertirse en la norma.
- David Jiménez, sobre las casas heredadas: “Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio”
- La puya de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
- Liam Gallagher en la Mercè de Barcelona
- Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
- El fenómeno de Ebro, la nueva apuesta de coche español (y chino)