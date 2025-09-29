La CNMC aprueba la OPA de Neinor sobre Aedas Homes en primera fase y sin compromisos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado este lunes la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de la promotora Neinor sobre su rival Aedas Homes en primera fase y sin compromisos. Así se desprende de un comunicado remitido por Aedas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tal y como pone de manifiesto la promotora vasca en el documento, la CNMV resolvió el pasado 25 de septiembre autorizar la OPA, cumpliéndose de esta forma la condición a la que la operación quedaba sujeta. De esta manera, tal y como recoge Europa Press, un día después de que la CNMC comunicase la decisión a Neinor, el consejo de administración de la firma convocó una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 20 de octubre con el objetivo de someter a aprobación dicha operación para adquirir el 100% de Aedas Homes por un importe máximo de 1.070 millones de euros.

Los fondos Orion European Real Estate Fund, Stoneshield Southern Real Estate Holding II y Welwel Investments son titulares, directa o indirectamente, del 29,5%, 25,7% y 13,5%, respectivamente, del capital social de Neinor Homes, mientras que Aedas está controlada al 79% por el fondo estadounidense Castlelake, que ya se ha comprometido a aceptar la venta de sus títulos, dando así por asegurado el éxito de la transacción.

Según ha quedado estipulada la operación, Neinor pagará 21,33 euros por cada acción de Aedas, tras descontar los últimos dividendos entregados por esta segunda promotora. De esta forma, tras la absorción de los activos de Aedas, Neinor sumará una cartera compuesta de 20.200 viviendas, siendo el 50% de ellas viviendas ubicadas en la ciudad de Madrid. Del total, 3.809 unidades están actualmente en producción, 9.049 en construcción o ya terminadas y 3.700 están pre-vendidas con unos ingresos futuros de 1.700 millones de euros. Junto con su cartera, alcanzará las 43.200 viviendas.

Bonus extraordinario a los cerebros de la operación

A raíz del éxito de la operación, tal y como ya informó este diario, Neinor repartió a su equipo directivo un bonus extraordinario valorado en 750.000 euros antes del comienzo del verano. La retribución fue realizada en títulos de la propia compañía, y fue aprobada por el consejo de administración en su reunión del 24 de julio. Ocho directivos se beneficiaron de esta retribución, todos ellos estrechamente vinculados a la consecución de la OPA. En total, recibieron 42.719 acciones de Neinor, equivalentes, a cierre de la jornada bursátil del 5 de agosto, a 752.708 euros. El directivo que resultó más agraciado fue Jordi Argemí, número dos de Neinor y cerebro de la opa sobre Aedas junto a Juan Pepa, consejero dominical en representación de Stoneshield, segundo mayor accionista de la promotora.

Volviendo al curso legal de la OPA, la junta en la que se someterá a aprobación de los accionistas tendrá lugar el próximo 20 de octubre en Bilbao, y en esta se propondrá, además, delegar en el consejo la facultad para ampliar el capital social durante un plazo máximo de cinco años.