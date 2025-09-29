Sector bancario
CaixaBank lanza su propio 'Netflix'
El banco inaugura la plataforma de contenidos Esfera para "conectar con nuevas audiencias"
CaixaBank lanza su nuevo portal inmobiliario con más de 40.000 viviendas y financiación a medida
CaixaBank ha lanzado Esfera, una plataforma de contenidos de temática variada dirigidos a públicos diversos, "reforzando el liderazgo y el compromiso de la entidad con la innovación, la transparencia, la cultura financiera y el progreso social como motor de la transformación social", informa en un comunicado recogido por Europa Press este lunes.
La plataforma nace con el objetivo de "inspirar y divulgar a través de historias humanas, voces expertas, ideas inspiradoras y tendencias globales, contadas desde una perspectiva distinta, configurándose como un espacio, accesible e innovador, en el que aprender, informarse y entretenerse".
La plataforma es de acceso gratuito a través de la página web corporativa de CaixaBank (www.caixabank.com) y no requerirá de suscripción o registros previos; todos los usuarios, tanto clientes como no clientes, tendrán acceso a los contenidos de "un ecosistema que aúna las finanzas, la sostenibilidad y el análisis sobre nuevas tendencias sociales".
Esfera propone 6 categorías de contenido -entorno económico, bienestar, aprender, emprender, compromiso, e innovación- ofreciendo un espacio inmersivo y punto de encuentro de la sociedad con la entidad.
Múltiples formatos
Además, la plataforma apuesta por múltiples tipologías de contenidos como artículos informativos, reportajes en profundidad, historias humanas, entrevistas, o guías.
Esfera reúne multiformatos, como los podcasts y videopodcasts producidos por la entidad, centrados en liderazgo femenino, empoderamiento a través del deporte, cultura financiera o las necesidades de las personas mayores, entre muchos otros, con el objetivo de acercar la entidad a nuevas audiencias.
En 2016, CaixaBank lanzó ImaginBank con el objetivo de llegar a los clientes más jóvenes. A inicios de 2025, CaixaBank celebraba que ImaginBank había alcanzado los 3,5 millones de clientes, con un 50% de los mayores de edad con la nómina domiciliada en la entidad. Según sus cálculos, esta marca tenía un 48% de cuota de mercado entre los jóvenes.
