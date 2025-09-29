Burger King gana en los tribunales: despido procedente de sus empleados por montar una fiesta en el aparcamiento

Burger King ha ganado un pulso legal en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado "procedente" el despido de varios trabajadores que organizaron una fiesta en el aparcamiento de uno de sus restaurantes.

Los empleados, fuera de su horario laboral, consumieron alcohol y accedieron al local sin autorización para coger comida y bebida. Además, incumplieron las normas internas y los protocolos Covid aún vigentes en ese momento.

Conducta "muy grave"

La sentencia, dictada en julio de 2025, califica la conducta como una falta muy grave. El tribunal subraya que los trabajadores conocían el código de conducta de la empresa y que sus actos provocaron un perjuicio económico y reputacional a la cadena de restauración.

Los actos fuera de horario también cuentan

El TSJC recuerda que los comportamientos de un empleado, aunque se produzcan fuera de la jornada laboral, pueden ser sancionados si dañan los intereses de la empresa o rompen la buena fe contractual.

Un aviso para el sector laboral

El caso de Burger King sienta un precedente en la hostelería y en la restauración organizada. Refuerza la idea de que las compañías pueden actuar contra los trabajadores cuando su conducta afecta a la imagen corporativa.

Para las empresas, supone un respaldo a sus políticas de compliance laboral. Para los empleados, un recordatorio de que sus actos fuera del trabajo también pueden tener consecuencias.