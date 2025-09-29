El BBVA calienta la opa con el anuncio de un dividendo récord

El BBVA ha anunciado este lunes que entregará un dividendo récord de 32 céntimos por acción a cuenta de los beneficios de 2025. Este pago a los accionistas se hará el 7 de noviembre, a penas tres semanas después de que se conozca el resultado de la opa sobre el Banc Sabadell que está ahora en manos de los titulares de las acciones de la entidad catalana.

En un comunicado, la entidad que preside Carlos Torres ha especificado que "los accionistas de Banco Sabadell que hayan acudido al canje también recibirán este dividendo, dado que el pago del mismo se producirá tras la liquidación de la oferta pública de adquisición". Conviene apuntar, sin embargo, que este pago sólo se produciría en caso de que la opa prosperara y se llevara a cabo el canje de acciones.

El BBVA quiere impulsar de esta forma una opa que hasta ahora ha avanzado con una cierta lentitud. Fuentes del mercado apuntaron que la primera oferta del BBVA concitó poco interés por parte de los accionistas del Sabadell, hecho que propició que la semana pasada el banco de origen vizcaíno anunciara una segunda oferta un 10% superior y sin efectivo para mejorar la fiscalidad de la operación. El anuncio de este dividendo récord quiere convencer a los accionistas del Sabadell de la conveniencia de la operación.

Los 32 céntimos por acción de dividendo a cuenta de los resultados son el reparto más grande que ha dado el BBVA en los últimos años. En 2024 fue de 29 céntimos, un año antes de 16, en 2022 se quedó en 12 céntimos y en 2021 el dividendo a cuenta de resultados fue de ocho céntimos. "Esta evolución refleja la solidez de los resultados del Grupo BBVA", ha afirmado la entidad en el comunicado.

La política de remuneración del BBVA cuenta con un 'payout' anual de entre el 40% y el 50% del beneficio consolidado en dos pagos, uno en el año en curso que es el que se producirá en noviembre y uno complementario al año siguiente. Con el anuncio de este lunes, el BBVA pone cifras concretas a lo que ya anticipó en julio respecto al pago de cerca de 13.000 millones de euros a los accionistas.

El Sabadell presume de dividendos más altos

Fuentes del Banc Sabadell apuntaban en respuesta a este anuncio que los 32 céntimos corresponden a cada acción del BBVA. La oferta planteada por este banco ofrece una acción de su entidad por cada 4,8376 acciones del banco catalán. Así las cosas, este dividendo supondría, en caso de prosperar la oferta, 6,5 céntimos por cada acción del Sabadell. El banco catalán presume de que su dividendo a cuenta de este 2025 fue de 7 céntimos por acción. Los cálculos del Sabadell incluyen también que en diciembre pagará un nuevo dividendo y, sobre todo, los 50 céntimos por acción de la venta de TSB y del que se beneficiarían únicamente los accionistas propietarios de los títulos en el momento del abono, que se producirá a lo largo de 2026.

La batalla de los dividendos es una más en el duro choque argumental que han protagonizado los dos bancos en los últimos 17 meses, desde que el BBVA anunció primero su intención de llevar a cabo una fusión amistosa del Banc Sabadell para acabar presentando la opa hostil que se está votando estas semanas.

El anuncio del dividendo ha llegado sólo una semana después de que el BBVA mejorara su oferta por el banco catalán. Pese a que la segunda oferta aporta una mejora objetiva a los accionistas del Sabadell (la prima de la operación se vuelve a situar en terreno positivo, tras meses de estar en negativo), lo cierto es que tanto los máximos ejecutivos del banco catalán como la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell expresaron públicamente su rechazo. César González-Bueno, consejero delegado del banco catalán, afirmó que la oferta era "muy, muy baja" y que le parecía "peor" que la de mayo de 2024. Los minoritarios, por su parte, afirmaron que "todo lo que no sea aumentar la oferta un 30% sería una tomadura de pelo".

La principal duda que está encima de la mesa en estos momentos es si el BBVA presentaría o no una segunda opa, y en qué condiciones, por el 100% del Sabadell en caso de que al primer intento no logre una mayoría de más del 50% pero quede por encima del 30%. Esta segunda opa debe ser en efectivo por imperativo legal.