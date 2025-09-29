La ATM avanza en su plataforma de movilidad pública: del metro al Bicing y los parkings, todo con la T-Mobilitat

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) tencara la recta final de su plataforma integrada de servicios de movilidad (PIM), que permitirá a los viajeros planificar un itinerario puerta a puerta combinando distintos medios de transporte. A día de hoy, los calendarios siguen sin concretarse, pero lo que Manel Valdés, director de la ATM, tiene claro es que esta apuesta por la multimodalidad va en línea con el futuro de la movilidad. «La idea es fomentar la máxima multimodalidad posible, de manera que las personas puedan ir de una forma y volver de otra, lo que les permitirá prescindir del coche», explica Valdés en una conversación con EL PERIÓDICO en el marco del ciclo de ponencias de Mobility que ha tenido lugar hoy en el BNEW.

La aplicación utilizará la base de la app "Mou-te"

De momento, lo más cercano que puede encontrar (y utilizar) el ciudadano de a pie es la aplicación "Mou-te", disponible para dispositivos iOs y Android desde el año 2022. Esta herramienta ya permite buscar las mejores rutas en transporte público —tren, bus, metro y tranvía— y, progresivamente, incorporará otros servicios vinculados a licencias públicas gestionadas por operadores privados, como el transporte a demanda o la bicicleta pública. Aunque su ámbito de cobertura sea a nivel catalán, Valdés traslada que el 95% de los desplazamientos en transporte público que se registran en esta aplicación se hacen en el ámbito de Barcelona, "a nivel autonómico la oferta de trasnporte público sigue siendo baja".

Entonces, ¿qué podemos esperar de esta nueva PIM? Pues la diferencia clave con planificadores privados como Google Maps o Waze radica en la posibilidad de validar títulos de transporte a través de la T-Mobilitat. «El propio título del usuario —sea digital en el teléfono, en plástico o en cartón— podrá servir para acceder al Bicing, abrir aparcamientos vinculados a Smou o validar el transporte público», detalla Valdés.

El objetivo final es que, mediante una sola aplicación y un único título de transporte, cualquier persona que venga desde Vic, Lleida, o Figueres pueda enlazar un bus interurbano o un tren con metro, bus urbano o servicios de ‘sharing’ en Barcelona.

No se trata, insiste, de competir con plataformas privadas, sino de ofrecer una capa pública de datos de calidad, accesible para todos los operadores. "La funcionalidad permitiría distanciarse de la oferta de los planificadores privados, pero esto ocurre, basicamente, porque estos últimos no se encargan de la validación del transporte público" apunta Valdés.

De hecho, la PIM sería la siguiente fase natural de la T-Mobilitat una vez completada la integración tarifaria en todo el territorio catalán, anunciada recientemente por el Govern. El objetivo final es que, mediante una sola aplicación y un único título de transporte, cualquier persona que venga desde Vic, Lleida o Figueres pueda enlazar un bus interurbano o un tren con metro, bus urbano o servicios de ‘sharing’ en Barcelona.

Retos y cooperación

Ese futuro está más cerca que nunca, pero Valdés no se atreve a compartir un calendario concreto. Cuenta, eso sí, que ahora están trabajando en la parte de integración y en el sistema de visualización. Así, si hoy en día, cada operador dispone de su propia aplicación o página web --Renfe ha desarrollado Dōcō, TMB integra metro y bus de la capital catalana, AMB Mobilitat agrupa servicios metropolitanos y Smou centraliza la oferta de Bicing, taxis, aparcamientos y pago de zona azul y verde-- la PIM aspira a convertirse en un aglutinador general que ordene todos los servicios y permita reservar y pagar desde un único espacio.

«Si el usuario quiere utilizar Google, Waze o cualquier otra plataforma, podrá hacerlo con información de calidad», afirma Valdés. En este proceso, la ATM trabaja en colaboración con la Generalitat y con proveedores tecnológicos de transporte a la demanda para integrar sus sistemas. La complejidad técnica y la necesidad de coordinación entre actores públicos y privados constituyen, hoy por hoy, los principales retos.

La movilidad pasa por la multimodalidad

Preguntado sobre si están tomando alguna ciudad europea como ejemplo, Valdés apunta que más que copiar una ciudad concreta, el trabajo se comparte en redes como la European Metropolitan Transport Authorities (EMTA), donde diferentes autoridades de transporte ponen en común iniciativas.

La visión de futuro, asegura, pasa por la multimodalidad. «Ahora mismo esa realidad solo existe en Barcelona, pero con el crecimiento demográfico de las próximas décadas será imprescindible ampliar el transporte público eficiente».

A largo plazo, la PIM también apunta a evolucionar hacia títulos de transporte personalizados, adaptados a las necesidades de cada usuario, gracias al uso de algoritmos e inteligencia artificial. Porque la clave, dicen, está en dar respuestas al ciudadano: «Hay que colaborar, optimizar recursos y ofrecer alternativas claras y comprensibles. Solo así podremos garantizar un sistema de transporte dimensionado a la nueva realidad demográfica y climática».