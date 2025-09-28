Sílvia Paneque: "El tope en el precio del alquiler ha bajado hasta un 9% las rentas en Barcelona"

Uno de los grandes focos del debate en materia de vivienda, como puso de relieve el Observatorio Social que ha puesto en marcha el grupo Prensa Ibérica y Banco Santander, son los pisos turísticos ¿Cuánto cree que inciden en esta problemática?

Estamos absolutamente decididos a intervenir en el mercado para asegurar que el uso principal de la vivienda sea el residencial. Esto quiere decir que, efectivamente, hemos tenido que intervenir en el ámbito de los pisos turísticos. Ya hay un decreto aprobado en Catalunya. En estos momentos, los ayuntamientos están ajustando su planificación urbanística para conseguir este 10% máximo de licencias turísticas en los municipios. Estamos actuando también en otros usos temporales para asegurar que cuando se utiliza este tipo de contrato sea realmente para el objetivo que ha estado pensado, que es para familias que de manera temporal deben estar en Barcelona, y digo Barcelona porque es donde habitualmente pasa, porque tienen un familiar en un centro hospitalario unos meses, por ejemplo. No podemos permitir que una misma familia vaya concatenando estos contratos saltándose el tope de precios de alquiler.

El problema de la vivienda afecta ya a las clases medias y a nuestros jóvenes, no solo a la parte más vulnerable de la sociedad Sílvia Paneque — Consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica

¿Tienen identificado cuánto influye en el encarecimiento de la vivienda?

No. Lo que sabemos es que el tope en el precio del alquiler, que tanto se ha discutido si tendría efecto o no, en Barcelona ciudad ha provocado una reducción del precio de alquiler de entre el 8% y el 9%. Y en las zonas tensionadas del resto de Catalunya, de un 5%. Y no es cierto que se estén firmando menos contratos de alquiler. En valores absolutos, en los últimos informes que tenemos, hay un incremento de unos 12.000 contratos de alquiler nuevos en Catalunya. Sí notamos que hay una parte de pisos que pueden estar destinándose a usos temporales, y por eso queremos regularlo, vigilarlo y poner un tope. Esto también da seguridad a los agentes privados. Evidentemente, la rentabilidad no es la misma pero el trato debe ser justo. El problema de la vivienda afecta ya a las clases medias y a nuestros jóvenes, no solo a la parte más vulnerable de la sociedad. No podemos permitir una sociedad a dos velocidades. La regulación busca un marco de seguridad jurídica y una rentabilidad justa y acotada a lo que las familias pueden pagar.

Ha reconocido que el sector público en solitario no va a poder solucionar el problema del acceso de la vivienda ¿Cómo está convenciendo al sector privado para sumarlo a sus políticas?

Necesitamos que, además de los ayuntamientos, se sume el sector privado. También cediendo suelo. Por eso aseguramos esta rentabilidad de entre el 4% y el 6%. Necesitamos la colaboración privada para la gestión del propio parque. La Agencia de Vivienda de Catalunya no lo podrá asumir sola. De momento, la respuesta que estamos teniendo es buena, lo ven como una oportunidad para generar riqueza y puestos de trabajo. Después de la crisis hipotecaria, el sector quedó tocado. Ponerse al lado de este plan es una manera de dignificar el sector.