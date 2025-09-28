Sílvia Paneque: "Activaremos más de 2.000 millones de euros del ICF en los próximos meses para vivienda pública"

El Observatorio Social de la Vivienda en España, que ha puesto en marcha el grupo Prensa Ibérica y Banco Santander para conocer las percepciones sociales de la crisis de la vivienda, revela que un 91% de la ciudadanía reclama un gran pacto de Estado en esta materia. ¿Por qué es tan difícil llegar a un consenso?

Hay algunas cuestiones sobre las que quizá no podemos decir que hay un gran pacto de Estado, pero sí grandes líneas en las que estamos todos de acuerdo, algo que no era evidente hace un año, posiblemente también por el impulso recibido de la Comunidad Europa. Ahora estamos de acuerdo en que hay que construir un nuevo parque de vivienda pública. Recuerdo que en el debate de orientación de política general, el primero que tuvimos en el Parlament de Catalunya, cuando hablamos del plan para construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030 no todo el mundo estaba de acuerdo. Durante este año, la coincidencia política sobre que hace falta dimensionar el parque de alquiler asequible al crecimiento demográfico que hemos vivido ha sido evidente.

¿Se ha necesitado que interceda la Unión Europea para ponerse de acuerdo?

No, nosotros ya hablamos hace un año del plan 50.000 y ahora la Unión Europea nos acompaña. Creo que el hecho de que todas las administraciones estén alineadas con un mismo objetivo es bueno porque, en primer lugar, se trabaja mucho mejor si se hace conjuntamente y, en segundo lugar, porque se activan los recursos económicos que lo hacen posible.

La ley del suelo está parada en el Congreso y se supone que es una de las herramientas que deberían ayudar a solucionar el problema ¿cuándo van a poder disponer de ella?

Es verdad que algunas tramitaciones legislativas vinculadas al Congreso tienen estas dificultades del momento político que vivimos y de generar grandes consensos. Mientras tanto, en Catalunya, al llegar a la conselleria, la primera pregunta que hice fue: ¿cuántos solares tenemos a disposición para empezar a construir? En aquel momento, la respuesta no era evidente, y se inició un estudio que nos permitió darnos cuenta de que el problema no es la falta de suelo, sino la gestión de este suelo. Estimamos que con los solares que teníamos a disposición era posible construir esos 50.000 pisos, pero también que hacía falta gestionar para generar nuevos solares. Además, con los 670 solares que nos han llegado en la primera convocatoria podemos ver un mapa de Catalunya lleno de puntos en crecimiento. No está todo concentrado en las grandes áreas metropolitanas, que también, sino que empezamos ver un crecimiento orbital en Catalunya que es muy interesante, vinculado a los planes de movilidad para ir a esta Catalunya de más equilibrio territorial y mejor conectada. Hasta que llegue la ley estatal, la gestión del suelo que tenemos en Catalunya, la planificación a largo plazo y los solares a disposición nos permiten conseguir los objetivos que nos hemos marcado.

¿Hay alguna administración más responsable que otras o que pueda facilitar el camino más que las otras?

Es bueno trabajar conjuntamente. De estos 670 solares que tenemos, prácticamente la mitad, nos ha llegado con un promotor adjudicado por parte de los ayuntamientos. Esto quiere decir que estamos en disposición de que en el próximo año 14.000 viviendas aproximadamente de esta mitad de solares puedan estar ya en promoción y construyéndose. Para nosotros es muy importante que los ayuntamientos se hayan situado en el lado de la solución. Desde el Govern estamos ayudando con la gestión del decreto ley para acelerar la tramitación de las licencias urbanísticas para no alargar la solución. Algunos alcaldes han conseguido ya reducir a cuatro meses la tramitación de una licencia. El Gobierno de España ha presentado el Plan Estatal de la Vivienda y nos acompaña con recursos económicos. Y si las instituciones europeas también activan mecanismos de financiación, igual que hicieron en la crisis del 2008, todas las administraciones estaremos alineadas en un mismo objetivo.

Otro de los datos relevantes del Observatorio Social de la Vivienda es que la inquietud de la ciudadanía sobre este tema alcanza un nivel de 8,6 sobre 10. ¿Políticamente la preocupación es la misma?

La ciudadanía está en un nivel de preocupación elevado. El Govern, consciente de esta situación, desde el primer día, marcó las políticas de vivienda como algo absolutamente estructural y prioritario, y activó mecanismos para trabajarlo por primera vez con líneas de actuación que abarcan toda la cadena del problema: construcción, rehabilitación y ayudas al alquiler, que espero que se mantengan en el tiempo porque esto no es una cuestión de unos pocos años. Estamos en estos momentos ayudando a 60.000 familias en Catalunya que necesitan un complemento para poder pagar el alquiler. Hemos activado con recursos propios programas de ayudas de 250 euros mensuales específicamente para jóvenes, personas mayores y familias con rentas bajas. Mientras no tengamos el parque de vivienda pública es importante que estas familias se puedan mantener en los hogares donde viven. También abordamos el plan de barrios y políticas de rehabilitación. Somos la comunidad autónoma que más recursos destinaremos a políticas de vivienda: 1.100 millones de euros al año. De hecho, con los primeros solares ya tendremos que activar más de 2.000 millones de euros del Institut Català de Finances (ICF) para asegurar la rentabilidad de estas promociones y la bonificación de los tipos de interés. Y esperamos que con el Plan Estatal de Vivienda podamos recibir también fondos.

¿Qué ha pasado entonces hasta ahora?

Los agentes privados que tenían que construir este parque de viviendas interpretaban, y era así, que no tenían la rentabilidad asegurada. Tal y como lo hemos estructurado ahora a través del ICF bonificamos el tipo de interés de estos préstamos, hacemos cesión de uso a 75 años y aseguramos la rentabilidad, desde el precio del alquiler hasta el coste de construcción, alrededor de entre un 4% y un 6%. Estamos muy seguros desde el Govern que entendimos el mensaje de la ciudadanía, y desde el primer momento hemos articulado una política que, de mantenerse en el tiempo, nos va a permitir tener a futuro un parque de vivienda pública de un 15%, que es la única receta eficaz para equilibrar el mercado privado y público.

De hecho, otra de las opiniones generalizadas entre los encuetados es que hace falta más vivienda pública ¿cuándo empezaremos a ver que este parque de vivienda pública incide en el mercado?

No es rápido como en otras políticas, pero sí que empezamos a ver algunas consecuencias. Por ejemplo, de los fondos 'Next Generation', ya veremos de aquí a junio del 2026, 3.000 viviendas finalizadas, y veremos también como a lo largo del año que viene se inician y se activan unos 7.500 pisos más. Si a esto le sumamos una política intensa de compra, de tanteo y retracto de adquisición, podemos decir que en 2026 tendremos en marcha 10.000 viviendas del plan de 50.000 en diferentes fases.

¿En qué situación está el parque total de vivienda pública de Catalunya en estos momentos y cuáles son las perspectivas que maneja?

El parque de vivienda pública de alquiler asequible está en torno al 3,7%. Las ciudades europeas que mejores datos tienen han llegado a un 15% de pisos públicos y es el porcentaje que nos hemos marcado en el plan territorial sectorial. Estamos en una Catalunya de ocho millones de personas planificada para seis millones. Ahora tenemos que correr lo que hasta ahora no se había caminado. Si miramos a futuro, en los próximos 20 años, se tendrían que construir 220.000 pisos públicos. Los 50.000 previstos son el objetivo del primer quinquenio de este plan, que recuerdo que llevaba en un cajón metido doce años. Las políticas diseñadas son pilares estructurales que nos deben permitir tener este 15% de vivienda pública.