Ni Lidl ni Mercadona ni Aldi: este es el supermercado más barato de España y lo puedes encontrar en Vigo y Valencia

Ahorrar en la cesta de la compra es posible. Según el último estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de 2025, la diferencia entre el establecimiento más caro y el más barato a nivel nacional puede suponer un ahorro medio de hasta 1.132 euros al año. Sin embargo, ni las cadenas más populares como Lidl, Mercadona o Aldi se llevan el título del "establecimiento individual más económico": ese honor recae en dos hipermercados de la cadena Alcampo, uno en Galicia y otro en la Comunidad Valenciana.

La OCU ha publicado su informe anual de supermercados tras recopilar 106.320 precios en 718 establecimientos, incluyendo los principales supermercados online, para determinar dónde pueden los consumidores optimizar sus gastos.

Los supermercados más baratos de España están en Aldaia y Vigo

El estudio de precios de la OCU para 2025 revela cuáles son los dos hipermercados que ofrecen la cesta de la compra (la "Cesta OCU" de 241 productos) al menor precio en toda España.

Los establecimientos más baratos a nivel nacional son:

El Hipermercado Alcampo del centro comercial de Bonaire, situado en Aldaia, a las afueras de Valencia. El Alcampo de Coia, ubicado en Vigo.

Imagen de archivo de un supermercado Alcampo en un centro comercial / JORDI OTIX

Aunque estos dos Alcampo son los más económicos a nivel individual, la cadena Alcampo se posiciona como una de las más baratas a nivel nacional, siendo la opción más económica para comprar la Cesta OCU en 42 de las 183 localidades analizadas por el informe.

¿Y las cadenas más populares?

Mientras que Alcampo ha mantenido su subida de precios en un bajo 0,5%, otras cadenas populares han experimentado incrementos mucho mayores. La OCU señala que Hipercor (7%) y Lidl (6,8%) son las cadenas que más han subido su nivel de precios.

De hecho, aunque Supermercados Dani es la cadena que se alza con el índice base 100 de precios, esta solo distribuye en poblaciones de Granada, Málaga, Jaén y Almería. Mercadona solo se sitúa como la opción más económica en 14 localidades de las incluidas en el estudio.

En el extremo opuesto, los establecimientos más caros son los supermercados Sánchez Romero de Arturo Soria y del Paseo de la Castellana en Madrid. Sánchez Romero se encuentra entre las cadenas más caras, junto a Sorli Discau y Supercor.

La inflación no da tregua: el reto de los frescos

A pesar de que el ahorro es posible, la OCU denuncia que los precios continúan en niveles récord. Aunque la subida media del nivel de precios de la Cesta OCU ha sido del 2,5% (la menor en los últimos 4 años), este incremento se acumula sobre las subidas experimentadas en años anteriores.

Una persona comprando alimentos frescos. / Archivo

Los productos frescos son los principales responsables de que el gasto se dispare, registrando una subida media del 6,7%. Dentro de esta categoría, las subidas más notables se dan en:

Frutas y verduras: +8,2%.

+8,2%. Carnes: +7%.

+7%. Pescados: +3,4%.

El café encabeza las subidas individuales con un incremento del 54,1%, seguido de los plátanos (35,9%), los limones (33%) y los huevos de tamaño M (29,8%). Como contraste, el aceite de oliva ha bajado un 53%, aunque sus precios siguen estando por encima de los niveles de 2021.

El ahorro, muy diferente según la ciudad

El ahorro medio nacional es de 1.132 euros, lo que equivale a un 18% del gasto medio anual (estimado en 6.259 euros). Sin embargo, la capacidad de ahorro varía drásticamente dependiendo de la ciudad donde se resida.

Grandes diferencias de ahorro:

Ciudades con mayor ahorro: la mayor diferencia se produce en Madrid, donde el ahorro puede ascender hasta los 4.270 euros anuales . Localidades cercanas como Alcobendas y Majadahonda también presentan ahorros elevados, cercanos a los 3.960 euros.

la mayor diferencia se produce en Madrid, donde el ahorro puede ascender hasta los . Localidades cercanas como Alcobendas y Majadahonda también presentan ahorros elevados, cercanos a los 3.960 euros. Ahorro en Vigo: la ciudad gallega, que alberga uno de los supermercados más baratos, ofrece un ahorro potencial de hasta 1.901 euros.

Ciudades más baratas (índice medio 100):

En cuanto al nivel de precios promedio, las ciudades que resultaron ser las más económicas para hacer la compra son Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Torrent (Valencia). En el lado contrario, Cerdanyola del Vallès y Castelldefels son las ciudades más caras de media.

La OCU insiste en que, para ayudar a las familias con menor poder adquisitivo, se deben ampliar las ayudas y mantener la reducción del IVA en los alimentos básicos, extendiéndola también a la carne y el pescado.