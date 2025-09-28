Ocho negocios inspiradores

Ocho negocios catalanes están en el punto de mira. Pero en positivo. Y es que el jurado de los Premios a la Sostenibilidad Empresarial, organizados por EL PERIÓDICO y BBVA, ya ha dado su veredicto. Este panel profesional ha sido el encargado de escoger a los ocho finalistas (de entre los 20 candidatos de este año) que, a su parecer, mejor representan lo que debería ser el espíritu empresarial hoy día, con la mirada puesta en la defensa del medioambiente.

Para su veredicto han tenido en cuenta aspectos como el impacto medioambiental positivo, los beneficios sociales, el enfoque innovador o la viabilidad técnica. El jurado estaba compuesto por Sergi Saborit, subdirector de EL PERIÓDICO; Jaume Margarit, jefe del Área de Energías Renovables del ICAEN; Marc Oliva, presidente de la Comisión de Economía Circular y Cambio Climático de Enginyers Industrials de Catalunya; José Maria Cabrera, catedrático del departamento de Ciència i Enginyeria de Materials de la UPC; Santi Martínez, presidente de l’Energètica; Francesc Ribera, jefe del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya; Manuel Fernández, director del Centre de Banca de Clients de BBVA en Catalunya; y Mª Rosa Fiol, presidenta d’AEBALL.

Ahora comienza una nueva fase –la novedad de este año–, en la que, durante tres semanas, serán los lectores de EL PERIÓDICO los que decidan qué dos proyectos deben alzarse con el premio, valorado en 22.000 euros y destinado a potenciar y aumentar la visibilidad de los proyectos ganadores. Además, para dar a conocer estas ocho iniciativas con modelos de negocio sostenibles, EL PERIÓDICO publicará una entrevista diaria a los impulsores de cada proyecto a partir de este lunes.

El nombre de los dos proyectos finalmente condecorados se hará público en una gala el próximo 29 de octubre en la sede de BBVA de la plaza de Antoni Maura, en Barcelona.

Los finalistas

En esta edición vuelve a ser finalista Additive Spaces, 'start up' que desarrolla sistemas constructivos basados en fabricación aditiva para el sector de la arquitectura y la construcción. El segundo es Manresa Il·lumina, una comunidad energética empresarial del polígono industrial de Bufalvent (Manresa), que coopera para producir y consumir energía solar fotovoltaica de forma compartida. Asimismo, puja por convertirse en ganadora Es Im-Perfect Food, empresa dedicada a transformar frutas y verduras descartadas (por aspecto, excedentes, u otros criterios) en conservas vegetales. El cuarto finalista es Groc Colza, que tiene entre sus últimas innovaciones la planta de hidrólisis de cadáveres porcinos (ya no se lanzan las materias biológicas en depósitos, sino que se hidrolizan, lo que deriva en abonos para el campo y biogás). Los otros cuatro candidatos son la IEMA, asociación enfocada en acelerar la transición del transporte marítimo hacia emisiones cero; LC Paper, que destaca por su inversión en reciclaje y circularidad, además de usar energia 100% renovable; Poseidona, que desarrolla proteína sostenible a partir de biomasa de algas; y Xarxa Ambiental, una cooperativa social sin ánimo de lucro, dedicada a la integración laboral de personas con diversidad funcional o en riesgo de exclusión social.