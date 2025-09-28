David Jiménez, abogado, sobre los impuestos al vender tu vivienda: "El beneficio tributa en la base del ahorro”
El abogado aclara en TikTok cuánto hay que pagar a la Agencia Tributaria al vender una vivienda
David Jiménez, abogado: "Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario"
C. Suena
¿Sabes cuánto dinero se queda Hacienda cuando vendes tu casa? Es la pregunta que el abogado y economista David Jiménez ha lanzado en TikTok y que ha dejado a miles de usuarios con la boca abierta. En apenas 20 segundos resume lo que muchos temen: el mordisco de la Agencia Tributaria puede ser mucho mayor de lo que pensabas.
La clave está en la ganancia patrimonial
Cada vez que vendes un inmueble, la diferencia entre lo que pagaste y lo que recibes se convierte en “ganancia patrimonial”. Y esa ganancia no se libra del control de Hacienda: va directa a la base del ahorro en tu declaración de la renta.
Ahí entra el juego de los porcentajes:
- Los primeros 6.000 € tributan al 19%.
- Desde 6.000 hasta 50.000 €, al 21%.
- Entre 50.000 y 200.000 €, al 23%.
- De 200.000 a 300.000 €, al 27%.
- Y a partir de ahí, el 30%.
El ejemplo que deja helados a muchos
Imagina que compraste una vivienda por 100.000 € y logras venderla por 150.000 €. Has ganado 50.000 €… pero Hacienda también hace sus cuentas. Según el cálculo de David Jiménez, pagarías en torno a 10.000 € en impuestos solo por esa operación.
Lo que más inquieta a quienes han visto el vídeo no es solo la cifra, sino la sensación de que vender una casa no siempre significa quedarse con todo lo que se ha ganado. Una parte importante se va a la Agencia Tributaria, y más de uno se pregunta: “¿Y cuánto me tocaría pagar a mí si vendo ahora?”.
El clip de David Jiménez acumula reproducciones a toda velocidad porque condensa en un minuto lo que muchos tardan semanas en entender. Y es que, cuando se trata de Hacienda, las sorpresas nunca faltan…
- El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
- L'Hospitalet aprueba los estatutos del Consorcio para la construcción del nuevo Hospital Clínic en la zona de can Rigalt
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
- Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
- Gonzalo Miró destroza sin rodeos a Ayuso con un demoledor discurso: 'A insultar no le gana nadie
- El catalán retrocede en el piromusical de la Mercè
- Cuenta atrás para la reapertura de la Mola: exposición renovada y servicios mínimos