De 'zona cero' de la sequía al mayor incendio de 2024 en Catalunya, ¿cómo sobrevive Cabacés a la doble crisis climática?

Cuando en 2023, la Cooperativa Agrícola de Cabacés (Tarragona) celebraba el 90º aniversario de su fundación, los olivares del municipio llevaban casi tres años sufriendo los estragos de la sequía. La ausencia de lluvias había agotado las reservas de la presa de Margalef, la que suministra al pueblo con agua del río Montsant, con lo que los agricultores del municipio apenas pudieron producir ese año un 20% del aceite de oliva que suelen elaborar en una campaña normal. Las precipitaciones que empezaron a descargar a finales de ese invierno dieron un respiro, pero justo cuando estaba a punto de comenzar la siguiente cosecha de aceituna, en septiembre de 2024, llegó el fuego. Ardieron casi 150 hectáreas de monte, en el que fue el peor incendio forestal de aquel año en Catalunya. El cambio climático se cebaba con Cabacés por partida doble.

"Quemó toda la sierra de aquí delante", muestra José Antonio Robles, presidente de la cooperativa, marcando un arco con el brazo ante uno de los grandes ventanales de las nuevas instalaciones de la entidad. De los 300 habitantes que tiene esta población de la comarca del Priorat, un total de 230 son socios de esta cooperativa casi centenaria, uno de los centros de gravedad del municipio. Y aunque su caso, prosigue Robles, no es como el de las poblaciones que el pasado verano fueron arrasadas por los incendios en Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura, sí que existen varios paralelismos.

Un trabajador de la cooperativa de Cabacés embotella una partida de aceite de oliva. / JOAN REVILLAS / EPC

El primero, señala, es que en Cabacés, como en esos territorios, la gente vive casi exclusivamente del campo. Allá la principal actividad es la ganadera. "Aquí, en cambio, tenemos un monocultivo, el del aceite de oliva, que es el único producto que se adapta bien a este tipo de terreno y a esta climatología", explica el presidente de la cooperativa local. "Tenemos que vivir, sí o sí, de esto, porque esta tierra no produce otra cosa", subraya. El segundo punto en común, apunta, es el alto riesgo de envejecimiento de la población en un municipio de la que se podría denominar como la 'Catalunya vaciada'.

Esta vez, sí

"Llevamos estos últimos años con una producción que no llega ni al 30% de la media, pero esta vez sí, esta vez por fin este año confiamos en que se recupere la cosecha... Sería un logro, ya que calculamos que podríamos llegar al millón de kilos de aceite producido", cuenta este pequeño propietario de olivares. Sería "una especie de vuelta a la normalidad después de estos años tan malos", indica Robles, que asegura que, pese a todo, el pueblo también ha sacado lecciones valiosas de la doble crisis vivida.

Y es que en este tiempo, no se han quedado de brazos cruzados. "Tenemos un producto de primera calidad, que en el último año, a pesar de que la producción fue escasa en volumen, ha sido merecedor de diversos premios, varios de ellos internacionales", agrega la técnica de la cooperativa, Núria Bru. Eso les ha dado alas para impulsar un proyecto de oleoturismo que, aunque ya estaba planeado, en el último año ha recuperado el brío. "Organizamos visitas al molino, a las que, cada vez más, asisten personas interesadas en la salud y el bienestar, y ofrecemos desayunos entre olivos y catas de aceite personalizadas... Muchas veces, nuestros visitantes son gente que viene a conocer las bodegas de vino del Priorat y que aprovecha para adentrarse en el mundo del aceite, del que salen gratamente sorprendidos", explica Bru.

Imagen renovada de los aceites de la cooperativa de Cabacés, que este año han recibido diversos premios. / JOAN REVILLAS / EPC

Además de la ampliación de las instalaciones y la remodelación del molino (que va a contar con la incorporación de nueva tecnología y maquinaria), los responsables de la cooperativa han estado trabajando también en una renovación de imagen de la marca Baronia de Cabacés, que es con la que, desde 2001, se comercializa el aceite local. "Trabajamos en colaboración con los técnicos del IRTA [Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, un centro de investigación agraria adscrito de la Generalitat de Catalunya] y son ellos quienes, desde hace ya unos años, nos guían tanto sobre el manejo del olivar como sobre cuándo hay que podar o cosechar", indica Robles. El mismo IRTA les asesora en la recuperación de antiguas variedades de aceituna autóctonas, como la rojal o la negret, de la que han salido ya muy buenas mezclas de aceites.

Y mientras tanto, Cabacés sigue de cerca la evolución de las obras para conectar el embalse de Margalef con el de Flix, en la cuenca del río Ebro, en un proyecto presupuestado en 6 millones de euros y en el que ya está trabajando la Generalitat de Catalunya, y cuyo objetivo es poder garantizar el agua de riego en esta zona en caso de que vuelva a producirse un nuevo periodo de sequía.