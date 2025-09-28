A ver si estas tragedias las soluciona la IA

Archivo - Imagen de archivo de varias niñas en una clase de Primaria en Afganistán. / Oliver Weiken/dpa - Archivo

Drones de procedencia desconocida, mientras escribo estas líneas, obligan a cerrar los aeropuertos de Copenhague y Oslo. Drones rusos agreden Polonia y cazas de ese país invaden el espacio aéreo de Estonia y Rumanía. La OTAN advierte de que no se quedará durmiendo y amenaza con responder a estas provocaciones. Esta semana, un ciberataque también ha afectado los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres.

Donald Trump aprovecha su conferencia en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para arremeter contra el multilateralismo tal como se entendía hasta ahora. Acusa a la ONU de inoperante, advierte de los peligros de la inmigración para Occidente y defiende su política arancelaria. El presidente de Estados Unidos declara posteriormente que Ucrania puede ganar la guerra a Rusia y recuperar el terreno invadido. Vladímir Putin ya no es de fiar.

Israel sigue masacrando Gaza, peldaño a peldaño, caiga quien caiga. Binyamin Netanyahu cree fielmente en la venganza del Dios judío -basta con releer textos del Antiguo Testamento, Jeremías 51:11 entre otros, para encontrar argumentos religiosos que justifiquen sus decisiones- y le basta con el apoyo de Estados Unidos para querer llegar a su final. La organización terrorista Hamás, que tenía la opción, liberando los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra civiles, de evitar la tragedia, sigue sobreviviendo gracias al apoyo de Irán y Qatar. La apuesta de la mayor parte de los países europeos por crear un Estado palestino está en el limbo.

En Afganistán (¿se acuerda de este país alguien?), el Gobierno talibán sigue emprendiendo medidas contra las mujeres. Resume la ONU, tan denostada por Trump, que las niñas ya no pueden pasar a educación secundaria. La universidad y la mayoría de los espacios públicos están vetados para las mujeres, a quienes se les sigue limitando el acceso a la sanidad y al empleo. Por no hablar de las obligaciones de vestirse con burka para salir a la calle. Eso, como es de esperar, poco preocupa en Occidente: ni genera repulsa activa ni manifestaciones. Queda lejos.

En las regiones del norte de Nigeria, las comunidades cristianas sufren ataques terroristas constantes por parte de grupos islámicos, que van ampliando su actuación por el Sahel. En realidad, guerras civiles, de mayor o menor intensidad, afectan un buen número de países africanos.

En Sudán hay la mayor crisis humanitaria del planeta. Desde ACNUR, agencia de la ONU: "12 millones de desplazamientos forzosos y 4 millones de personas refugiadas que han cruzado las fronteras a países vecinos. La mitad de las personas que huyen son mujeres, niñas y niños, que cuentan haber sufrido violencia sexual sistemática y otras violaciones de derechos humanos, además de haber sido testigos de matanzas masivas". Etiopía, Burkina Faso y la, así llamada, República Democrática del Congo son solo una lista de ejemplos en que los conflictos internos asolan a sus poblaciones. Somalia es un estado fallido reconvertido en reinos de taifas y Libia está partida en dos áreas enfrentadas.

El futuro de Siria está abierto, tras la victoria en su guerra civil de la insurgencia islámica liderada por Ahmed Al Sharaa y que ha logrado un consenso de mínimo entre los países. Irak sigue viviendo sobre el filo del alambre a la espera de que vuelva a explosionar. Otra guerra interminable se mantiene en el Yemen con las fuerzas hutíes respaldadas por Irán -siempre el régimen de los ayatolás presente en el enjambre del Oriente Próximo- y el Gobierno apoyado por Arabia Saudí y Estados Unidos.

Ucrania, Rusia, Gaza, Israel, Afganistán, Nigeria, Sudán, Siria, Yemen... mucha suerte vamos a necesitar

Desde Amnistía Internacional siguen recordando que el Ejecutivo chino continúa reprimiendo en la región de Xinjiang a la comunidad Uigur. «Desde la imposición de barreras para el empleo y la migración forzada hasta la erradicación del idioma uigur en las escuelas y una intensa vigilancia de las prácticas religiosas, estas políticas han creado un ambiente de represión y miedo», describe AI, que recuerda que el Gobierno chino lo justifica por razones de seguridad. ¿Y alguien se atreve a predecir cuándo aprovechará China para desestabilizar e invadir Taiwán, aprovechando las circunstancias? ¿Y qué sabemos de lo que está ocurriendo en Myanmar y en otras zonas del sureste asiático? Mientras tanto, el dictador Kim Jong-un se pasea con Putin y Xi Jinping. Normalidad absoluta. Contra estos tampoco nadie se manifiesta.

Cambiemos de continente. En México hubo en 2024 entre 30.000 y 34.000 homicidios debido al narcotráfico. En Colombia fueron 12.000. Si esto no son guerras (in) civiles, ¿qué son? Por no mencionar a la olvidada Cuba y la política de doble rasero de Occidente para tratar con la dictadura venezolana.

Buena suerte a la inteligencia artificial, que lo arreglará todo.