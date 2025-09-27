Andrés Millán, abogado laboralista, desvela lo que debes hacer en un tribunal médico si vas a pedir la baja: "No la líes"

El abogado Andrés Millán ha publicado un vídeo en TikTok en el que explica con detalle qué tipo de preguntas están planteando los médicos en 2025 durante las valoraciones para el permiso de la incapacidad permanente. Según el consejero legal, la finalidad del tribunal médico es comprobar si existe coherencia entre la documentación médica, los informes laborales y la vida diaria de la persona que solicita la prestación. Por ello, el abogado recalca este mensaje: "No la líes en el Tribunal Médico".

La coherencia como clave en la valoración

Millán pone un ejemplo claro: "Si nosotros le preguntamos qué vida hace en su casa y resulta que esta persona pues está trasladando bombonas de butano, pues entonces sabemos que eso que está diciendo que en su trabajo no puede mover pesos, pues no es verdad".

Además, advierte que las primeras preguntas que suelen aparecer giran acerca del trabajo y a la percepción que tiene el solicitante sobre sus limitaciones. "Primero le puede preguntar muchas cosas acerca del trabajo. '¿Cómo te sientes en el trabajo?' '¿Crees que puedes levantar pesos?' '¿Crees que puedes estar mucho tiempo de pie?' Porque esas preguntas van a ir en relación a la enfermedad que está limitando su actividad laboral", alerta el experto legal.

La importancia de ser sincero

El abogado insiste en que los pacientes deben contestar con honestidad: "La persona debe de ser sincera, no debe de tratar de engañar, porque si no dice lo que es verdad, el médico lo puede detectar a través de los informes que tiene".

Asimismo, recuerda que en estas evaluaciones también puede haber una exploración física y que es fácil detectar contradicciones: "El médico puede explorarle físicamente y entonces observar que no hay coherencia entre lo que dice la persona y lo que es realidad".

No omitir detalles

Por otro lado, Millán aconseja no simplificar las respuestas: "Ten cuidado de no omitir detalles relevantes, tipo, '¿Cómo te encuentras?' Muy bien, porque en ese momento te encuentras muy bien, pero añade también muy bien, pero tengo una lumbalgia, me duele esto, me duele lo otro".

También alerta sobre el error de medicarse antes de acudir al tribunal: No te mediques antes de ir al tribunal médico, tipo tomarte un analgésico o algo así, porque entonces te encontrarás genial y nos apreciarán los síntomas en tu físico que deberían reflejarse".

Detalles que marcan la diferencia

No obstante, el letrado repasa otras preguntas habituales que pueden condicionar la valoración final. "Otra pregunta que suelen hacer es, '¿ha venido solo o acompañado?' Bueno, en principio, si vamos acompañados es porque tenemos menos capacidad o autonomía para movernos", asegura el experto.

Igualmente, resalta la importancia de la coherencia en la puesta en escena: "No sería muy coherente tampoco que entremos andando cuando decimos que no podemos caminar o cosas de este tipo. O con ropa apretadísima cuando se supone que nos duele algo físicamente, se supone que hay que ir holgado, cómodo, y que nos sentemos así como si nada cuando se supone que nos duele todo, eso no es lógico".

Conductas a evitar

Para finalizar, Millán subraya que incluso los gestos más pequeños pueden tener consecuencias en la valoración del tribunal médico.

“Efectivamente, si la enfermedad es del aparato locomotor y que nos limita la movilidad, pues entonces tiene que haber coherencia entre esa limitación de la movilidad y nuestros movimientos dentro de la consulta, al sentarnos o al levantarnos, por ejemplo. Lo mismo si te tiran un boli, no te agaches a recogerlo si estás mal", sentencia el consejero legal.