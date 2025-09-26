Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tipos de interés

El precio del euríbor hoy, 26 de septiembre: la semana acaba en tablas

El euríbor se mantiene invariable hoy: este es el índice en el que se sitúa

El Banco de España confirma que el euríbor subió hasta el 2,114% en agosto, pero los expertos descartan un encarecimiento de las hipotecas

Paradójico: el euríbor rompe su racha de caídas en agosto, pero las hipotecas seguirán abaratándose

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor?

Pedro Sanjuán

Todo el mundo habla del Euríbor, pero ¿para qué sirve realmente? El euríbor, o Euro Interbank Offered Rate, es el índice por excelencia a la hora de establecer el tipo de interés en una amplia gama de productos financieros, entre ellos los préstamos hipotecarios.

Se calcula diariamente a partir de las tasas de interés ofrecidas por un grupo de 18 bancos europeos líderes, reflejando el costo al que se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario. 

Valor del euríbor hoy, 26 de septiembre

A lo largo de 2024, su media fue de 3,675%, marcando un descenso de -0,347 puntos respecto a la media de 2023 (4,022%). Este año, el mes de enero cerró con una media de 2,525%, mientras que febrero lo hizo en un 2,407% de media. Marzo, por su parte, con un 2,398%, mientras que abril hizo lo propio con un 2,143%. Tanto mayo como junio terminaron con un 2,081%, julio con 2,079% y, finalmente, agosto lo hizo con 2,114%.

El índice de hoy, 26 de septiembre de 2025, queda en 2,199% (+0,000), mientras que la media de septiembre hasta ahora se sitúa en 2,170% (+0,056).

Hipotecas y tipos de interés

Tras varias bajadas consecutivas, el euríbor arrancó el 2025 con una ligera alza en su tendencia. Este cambio de rumbo llevó al índice a situarse en la marca de 2,525 para cerrar el mes de enero, ligeramente por encima de los 2,436 del último diciembre. Cabe recordar que un año atrás la cifra superaba ampliamente el 3%.

Así, pese a este efecto de recorte, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado y el actual. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2024 es de 0,767 puntos.

Futuro de los tipos de interés

Las opiniones divergen sobre cuántos recortes adicionales podría realizar el BCE en 2025. Algunos pronostican otro recorte hacia finales de año, pero todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.

