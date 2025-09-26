Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La pensión media de jubilación arranca el curso por encima de los 1.500 euros

La Seguridad Social abona la nómina de septiembre a 9,4 millones de pensionistas

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona
La pensión media de jubilación en España arrancó el curso por encima de los 1.500 euros mensuales. Concretamente, en 1.508 euros de media. La Seguridad Social ha publicado este viernes los datos de la nómina de pensiones correspondientes al mes de septiembre, que revelan que la prestación contributiva ha aumentado un 4,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Sumando los ingresos por incapacidad, orfandad o viudedad, el erario público abonó la pensión a 9,38 millones de personas, para lo que destinó un total de 13.638,1 millones de euros.

El importe de las pensiones de jubilación en España va cogiendo consistencia y se consolida la cifra simbólica de los 1.500 euros de media. Ya en febrero de este año se perforó por primera esta barrera y en el inicio del curso escolar se ha mantenido.

El incipiente retiro de los 'baby boomers', con mejores sueldos que sus antecesores y, por ende, mejor pensión una vez se retiran, se va notando en la estadística. Hace 10 años la prestación media por jubilación apenas superaba los 1.000 euros mensuales y hoy ya se ha consolidado por encima de los 1.500 euros.

