Nuria Mas (IESE) alerta de que sólo un 11% de las 383 recomendaciones del informe Draghi sobre competitividad se han puesto en marcha

La profesora de Economía en IESE y exconsejera del Banco de España, Núria Mas, ha advertido de la lenta aplicación de las propuestas contenidas en el informe sobre competitividad elaborado por el exprimer ministro italiano Mario Draghi para la Comisión Europea. “De las 383 recomendaciones, solo se ha avanzado en un 11%”, señaló Mas durante su intervención en las Jornadas Empresariales de S'Agaró, moderada por Gemma Martínez, directora adjunta de EL PERIÓDICO.

Mas defendió que el documento impulsado por Bruselas es “uno de los mejores planes hechos hasta ahora”. Lo es porque no sólo diagnostica los problemas de Europa, sino que también ofrece recetas claras. Sin embargo, lamentó que el grado de ejecución sea aún muy reducido, con avances en transporte y energía, pero con retrasos significativos en áreas clave como la defensa o la sanidad.

Los aranceles de Trump y el envejecimiento de China protagonizarán el futuro económico

La economista repasó además los grandes retos globales que marcarán el futuro económico. En su análisis destacó la desaceleración de Estados Unidos, las tensiones derivadas de las políticas migratorias y arancelarias impulsadas por Donald Trump, así como el envejecimiento de la población y la crisis inmobiliaria en China. Frente a ello, apuntó al potencial de India como nueva potencia emergente, gracias a su proceso de industrialización y a una población joven en expansión.

¿Y cuál es el papel de Europa en este nuevo ciclo económico? ¿Que puede hacer la Unión para impulsar su competitividad? En primer lugar, Mas recalcó la necesidad de “hacer la vida más fácil a las pymes” para que puedan navegar un marco regulatorio complejo y competir a escala global. Una de las propuestas más innovadoras, señaló, sería la creación de un “Estado 28”, un espacio ficticio con reglas comunes que permita a las empresas operar bajo un marco normativo unificado en toda la Unión Europea.

La UE destina el 2% del PIB a I+D: "Estamos muy por debajo del esfuerzo realizado por EEUU"

La profesora insistió también en que la región debe apostar decididamente por la inversión en innovación, dado que actualmente la UE destina en torno al 2% del PIB a I+D, muy por debajo del esfuerzo realizado en Estados Unidos. Asimismo, subrayó que Europa necesita atraer y retener talento, financiando bienes públicos paneuropeos como las interconexiones energéticas, la investigación biomédica o las políticas de defensa comunes.

En cuanto a España, Mas valoró que la economía crece actualmente a un ritmo superior al de la media europea, aunque alertó de que ese dinamismo no se traduce en un mayor PIB per cápita. “El reto es lograr que el bienestar se reparta de forma sostenible, y para eso necesitamos más participación laboral y apostar por sectores de alto valor añadido”, sostuvo.

En este sentido, uno de los mayores retos para el mercado laboral sigue siendo el gran desafío estructural, con una tasa de paro juvenil muy elevada y un bajo nivel de participación laboral. Según advirtió, el país necesita incrementar la ocupación en las franjas de edad activas y fomentar políticas que reduzcan la temporalidad y la brecha de productividad respecto a otros socios europeos.

El diagnóstico de Mas llega en un momento en que la competitividad europea se sitúa en el centro del debate comunitario. La Comisión Europea ha pedido acelerar la aplicación de las medidas planteadas por Draghi para evitar un mayor distanciamiento respecto a Estados Unidos y China en ámbitos estratégicos como la digitalización, la energía o la industria farmacéutica. Así, la profesora del IESE insistió en que el continente dispone de talento, hubs tecnológicos y capacidad industrial, pero necesita un marco político estable y coordinado que permita aprovechar su potencial.