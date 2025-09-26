Así serán las nuevas ayudas de vivienda para los jóvenes hasta 2030: alquiler con opción a compra más asequible

Un puente hacia la propiedad para los jóvenes. El acceso a la vivienda en España se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los jóvenes. Con precios disparados y alquileres en máximos históricos, el Ejecutivo quiere facilitar una fórmula alternativa: el alquiler con opción a compra.

El Proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, actualmente en consulta pública, incorpora un programa específico para este régimen. El objetivo: que los jóvenes puedan alquilar una vivienda protegida y, en un plazo máximo de tres años, decidir si la compran descontando las rentas pagadas.

¿Cómo funcionará la ayuda?

El proyecto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluirá una medida de ayudas para alquileres con opción a compra, con estas características principales:

Beneficiarios: jóvenes menores de 35 años al firmar el contrato.

jóvenes menores de 35 años al firmar el contrato. Plazo para decidir: entre 1 y 3 años desde la firma del alquiler.

entre 1 y 3 años desde la firma del alquiler. Cuantía: hasta 28.800€ por vivienda, con posibilidad de complementos si se descuenta íntegramente lo pagado de las rentas.

hasta por vivienda, con posibilidad de complementos si se descuenta íntegramente lo pagado de las rentas. Requisitos: no tener otra vivienda disponible, cumplir los límites de ingresos del régimen de protección y haber abonado correctamente el alquiler.

no tener otra vivienda disponible, cumplir los límites de ingresos del régimen de protección y haber abonado correctamente el alquiler. Destino de la ayuda: no va directamente al inquilino, sino al vendedor/promotor , que se compromete a descontar las rentas ya pagadas del precio final.

no va directamente al inquilino, sino al , que se compromete a descontar las rentas ya pagadas del precio final. Límite temporal: las comunidades autónomas podrán convocar estas ayudas hasta el 30 de septiembre de 2030.

Por qué es importante ahora

El anuncio llega en un momento crítico:

El precio de la vivienda libre se disparó un 12,7% interanual en el segundo trimestre de 2025, según el INE, su mayor subida desde 2007.

en el segundo trimestre de 2025, según el INE, su mayor subida desde 2007. La vivienda usada se encareció un 12,8% , mientras que la nueva lo hizo un 12,1% .

, mientras que la nueva lo hizo un . Según Idealista, el metro cuadrado alcanzó en agosto los casi 2.500€/m² , con un alza anual del 14,8% , superando los niveles de la burbuja inmobiliaria.

, con un alza anual del , superando los niveles de la burbuja inmobiliaria. A este ritmo, los jóvenes necesitarían más de 8 años de ahorro íntegro de su sueldo para reunir la entrada de una vivienda, según estudios sectoriales.

En este contexto, la fórmula del alquiler con opción a compra puede convertirse en un 'puente' para quienes hoy no cuentan con ahorros suficientes, pero sí con capacidad de pago estable.

Obstáculos y dudas del sector

Pese al atractivo titular, el programa enfrenta varios retos:

Producción limitada: entre 2018 y 2025 apenas se calificaron 632 viviendas bajo este régimen en toda España, una cifra residual frente a la demanda.

entre 2018 y 2025 apenas se calificaron bajo este régimen en toda España, una cifra residual frente a la demanda. Exclusión de la vivienda libre: la ayuda solo se aplicará a viviendas protegidas permanentes, lo que limita su alcance.

la ayuda solo se aplicará a viviendas protegidas permanentes, lo que limita su alcance. Interés de los promotores: algunos dudan de la rentabilidad de construir con esta fórmula, lo que puede frenar la oferta.

algunos dudan de la rentabilidad de construir con esta fórmula, lo que puede frenar la oferta. Plazo corto: tres años pueden ser insuficientes para muchos jóvenes que necesiten más tiempo para conseguir financiación hipotecaria.

Qué viene ahora

El borrador estará en consulta pública hasta el 7 de octubre de 2025, y podrá sufrir modificaciones antes de su aprobación definitiva. Después, cada comunidad autónoma decidirá cómo y cuándo poner en marcha las convocatorias.

Si finalmente se consolida, esta medida podría ser una pieza más para aliviar el problema del acceso a la vivienda, aunque los expertos recuerdan que sin un aumento significativo de la oferta de vivienda asequible, el impacto será limitado.