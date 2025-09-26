La nueva ordenanza fiscal de Manacor obliga a la Academia de Rafa Nadal a pagar el doble de IBI

La academia que el extenista internacional Rafa Nadal tiene en Manacor será la principal afectada por la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) aprobada este lunes por el Ayuntamiento, que incrementa del 0,628 % al 1,16 % el valor a pagar en los inmuebles de uso deportivo privado.

El pleno extraordinario de septiembre, celebrado este lunes por la tarde, aprobó la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del IBI, veinte años después de la última revisión de precios. Según explica el Consistorio, la medida tiene como objetivo “incrementar los recursos públicos de manera justa y equilibrada, sin repercusión sobre las viviendas residenciales ni sobre el comercio local o la industria arraigada en el municipio”.

Una frase que marca la distancia, también verbal, respecto a la afectación sobre el complejo deportivo de la familia Nadal Parera. “El 90% de los recibos que emite el Ayuntamiento de Manacor en concepto de IBI no se incrementarán en ningún caso”, afirma el alcalde, Miquel Oliver.

De esta manera, la modificación afecta especialmente a los Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES), en particular a los parques solares situados en suelo rústico, donde el tipo de gravamen pasa del 0,716 % al 1,3 %, dentro de los límites que marca la Ley de Haciendas Locales.

Y también a los usos catastrales diferenciados, donde se establece un incremento del 0,628 % al 1,16 % en tres casos concretos: inmuebles destinados a ocio y hostelería, inmuebles de uso deportivo y solares sin edificar. Un aumento que dentro del municipio solo afectará a la Academia del tenista, ya que la subida “solo se aplicará a los inmuebles que superen un determinado valor catastral, de manera que la mayoría de fincas clasificadas en estos usos no se verán afectadas”.

Quedan fuera de esta modificación tanto las viviendas residenciales como los inmuebles comerciales e industriales, con el objetivo de proteger a familias, comercios y empresas locales.

1,5 millones anuales de aumento

Con la entrada en vigor de la nueva ordenanza, prevista para el 1 de enero de 2026, el Ayuntamiento calcula un aumento de recaudación de 1,53 millones de euros anuales. Unos recursos que, según el equipo de gobierno, “servirán para reforzar servicios públicos, impulsar inversiones y mejorar la atención a las necesidades del municipio”, que ya supera los 50.000 habitantes.

Desde el Consistorio defienden que la reforma se ajusta plenamente a la legislación vigente y responde al principio de “quien más tiene, más ha de aportar”, sin cargar el peso sobre la ciudadanía. “Los ciudadanos y ciudadanas de Manacor merecen unos servicios públicos a la altura de los retos que tenemos como municipio. Esta modificación nos permite conseguir más recursos sin cargar el esfuerzo sobre las familias”, sostiene el equipo de gobierno.

Tras la aprobación provisional por el Pleno, la modificación se someterá a información pública durante 30 días, mediante su publicación en el BOIB y en el tablón de anuncios municipal. Si no hay alegaciones, el acuerdo quedará aprobado definitivamente y se aplicará a partir de 2026.