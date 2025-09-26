Bruselas sepulta el plan de renovación de la flota pesquera con el veto a ayudas públicas

El preámbulo de la norma que articula el Fempa (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura) es muy extenso. Fija los objetivos del programa, su perímetro y también sus líneas rojas. Aunque no está exento de maximalismos contrarios entre sí. Por ejemplo, determina que el fondo ha de "contribuir a un nivel de vida justo para quienes dependen de las actividades pesqueras" con un apoyo que "debe incluir la innovación y las inversiones" que deriven en una mayor selectividad de los aparejos o menores emisiones de carbono.

Pero, a renglón seguido, limita cualquier ayuda para la renovación de flota a que sean barcos de menos de 24 metros de eslora, de segunda mano y que el armador que lo vaya a comprar no tenga más de 40 años. Todo lo que no sea esto está prohibido porque, continúa la normativa, «contribuye a la sobrepesca». Este encorsetamiento es el que pretendía romper el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, decidido a presionar a Bruselas para no solo articular un programa ambicioso de modernización de pesqueros, sino también de disponer de un plan de ayudas públicas capaz de sufragarlo. Pero el comisario del ramo, Costas Kadis, ha echado por tierra esta iniciativa.

La pesca y la acuicultura son estratégicos para la soberanía alimentaria y la dieta mediterránea, y es inaceptable que ahora se vean marginadas Anna Maria Cisint — Eurodiputada

Lo ha hecho por escrito a preguntas de la eurodiputada italiana Anna Maria Cisint, en una respuesta con fecha del pasado día 16 de septiembre. "Las inversiones productivas, la modernización de la flota, el apoyo a la transición energética de la flota europea, así como las compensaciones por el cese de la pesca, podrán financiarse en el marco del nuevo Marco Financiero Plurianual", expone Kadis. ¿Cuál es el pero?

El siguiente, como consta también en la iniciativa registrada en el Europarlamento: "Al igual que en los períodos anteriores, este tipo de apoyo público está sujeto al cumplimiento de las normas de la Política Pesquera Común" (PPC). Y la PPC, cuyo brazo financiero es el Fempa, establece que "la construcción y la adquisición de buques de pesca" no son elegibles, que conllevan un incremento de la capacidad y, en consecuencia —según su criterio—, sobrepesca. Kadis es expeditivo: no se puede, y no hay intención alguna en Bruselas de cambiarlo.

El recorte

La primera cuestión planteada por Cisint en su interpelación es la referida al abrupto recorte de recursos para las actividades pesqueras y acuícolas del proyecto de presupuesto de la UE para el período 2028-2034. Un tijeretazo del 67%, al pasar de 6.100 millones de euros a escasos 2.000 millones. «La pesca y la acuicultura son estratégicos para la soberanía alimentaria y la dieta mediterránea, y es inaceptable que ahora se vean marginadas», abunda la eurodiputada transalpina.

Pesquero «Sergey Prikhodko», construido con ayudas públicas en Rusia / FdV

Pero Kadis niega cualquier replanteamiento de estas cifras, a tenor de su respuesta. Para empezar, porque defiende que el nuevo Marco Financiero Plurianual "será más ágil, flexible y eficaz», y pone en valor que se haya destinado esa cantidad de 2.000 millones de euros «específicamente para apoyar la Política Pesquera Común". El comisario incide en que, "además, se dará acceso al Mecanismo de la UE para la recopilación de datos, el control pesquero y las soluciones digitales", y que el Fondo Europeo de Competitividad «apoyará las inversiones en la economía azul sostenible, incluida la pesca».

Argumenta, por último, que el futuro prespuesto comunitario «"reforzará la capacidad de la UE para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)". A su juicio, "la combinación de todos estos elementos garantiza un sólido apoyo financiero a los pescadores, los productores de acuicultura y las políticas relacionadas con los océanos de la UE".

Otras estrategias

En paralelo a esta doctrina inamovible en Europa, otras economías mantienen programas activos de renovación de flota, con achatarramiento de las unidades más envejecidas. Es el caso de Rusia —continúa con su programa quota allocation, que canjea inversiones en astilleros locales por cupos—, que ha anunciado que pretende prohibir el acceso a sus puertos de los pesqueros de más de 40 años. Esta es la edad media, por cierto, de la flota pesquera de la provincia de Pontevedra.

El Kremlin quiere asignar 197.000 millones de rublos —son más de 2.000 millones de euros, al tipo actual de cambio— para sufragar el desguace de los barcos más antiguos y la compra de pesqueros de nueva construcción, como ha divulgado el periódico Kommersant.