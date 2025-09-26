Inicio de curso con vistas al mar

La tercera edición de las Jornadas Empresariales de S'Agaró ha confirmado la consolidación de este encuentro como un punto de unión imprescindible para el mundo económico de las comarcas gironines y de Catalunya. Celebrada en el emblemático Hostal de la Gavina, la jornada ha significado un verdadero inicio de curso empresarial, con una asistencia destacada de empresarios, directivos, emprendedores y representantes institucionales.

El público asistente ha reflejado la diversidad y la fuerza del tejido empresarial del territorio. Entre los asistentes, había figuras destacadas de empresas catalanas como Jorge Miarnau, presidente de Comsa Corporación; Ernest Quingles Blasi, cofundador de Axia Partners; Juanjo Planes, presidente de Konsac; Josep Lluís Santfeliu, socio director de Asabys Partners; o Jordi Nadal, editor y fundador de Plataforma Editorial. No han faltado a la cita representantes de las empresas de Girona, como David Martí, vicepresidente de la Federación de Organizaciones Empresariales de Girona; Eduard Torrent, director general de la Cambra de Comerç de Girona; varios miembros de la familia Agustí, de la cadena OCINE; Jordi Vilagran, de la Xarxa BAGI (Business Angels Girona); Rosaura Jiménez Xiberta, del Colegio de Economistas; Gerard Lechuga, director técnico del Patronato de la Politècnica de la UdG; Vicent Pallarès, director del aeropuerto de Girona; o Joaquim de Toca Andreu, directivo de MUJI. Representantes de compañías alimentarias como Noel o Nouing Alimentación tampoco se han perdido la cita.

También ha habido una nutrida representación de entidades financieras, como Cajamar, CaixaBank o Banco Sabadell, y del mundo jurídico, con abogados como Luis Moreno (Prat Sàbat), Francesc Rebled, Jordi Bellvehí o Àlex Sáez. Este último, exdiputado en el Congreso, se encontró en S'Agaró con Jordi Xuclà, otro antiguo representante gerundense en las Cortes. No han faltado a la cita representantes de varios ayuntamientos, como Mauricio Jiménez, alcalde de Castell-Platja d'Aro, o Salvador Calabuig, regidor de Sant Feliu de Guíxols.

Después de una jornada intensa de ponencias y mesas redondas, los 150 asistentes al encuentro han podido compartir impresiones y experiencias en un aperitivo de pie, servido en la terraza del Hostal de la Gavina. El día espléndido, con un sol radiante, ha permitido disfrutar de las vistas privilegiadas en las playas de S'Agaró y Sant Pol, convirtiendo el final de la jornada en un espacio de networking relajado e inspirador.

Muchos de ellos compartieron experiencias con algunos de los ponentes, y también con la nutrida representación de directivos de Prensa Ibérica, organizadora de la jornada, encabezados por Aitor Moll, consejero delegado del grupo. También ha asistido Sergi Guillot, director general; Fèlix Noguera, director general de Prensa Ibérica en Catalunya y Baleares; Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO y director de contenidos de Prensa Ibérica; Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica; Josep Callol y Maneu Fernández, director y gerente de Diari de Girona; Marc Verdaguer y Carles Ayats, director y gerente de L’Empordà; Josep Lluís Micó y Sandra Espinal, director y gerente de Regió7; Mercedes Otálora, directora comercial de Catalunya y Baleares; o Fran Guixà, director de Desarrollo Corporativo de Prensa Ibérica.

Con esta tercera edición, las Jornadas Empresariales de S'Agaró, organizado por EL PERIÓDICO, Diari de Girona, 'activos' y Prensa Ibérica, se consolidan como un espacio de referencia para el debate económico y empresarial, donde las ideas, las relaciones y las perspectivas de futuro toman forma en un entorno privilegiado.