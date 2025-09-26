"Hay que apostar por el autoconsumo, no solo por una cuestión de sostenibilidad o de independencia, sino por precio"

Javier Becerra, consejero delegado de Quantica, una empresa especializada en ingeniería solar y autoconsumo fotovoltaico, ha defendido la importancia de hacer una transición hacia un modelo energético enfocado en la generación distribuida. Se trata de generar la energía y almacenarla allí donde se ha de consumir, evitando así los costes de distribución.

En el marco de las Jornadas Empresariales de S'Agaró en un diálogo con Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, Becerra ha explicado que hechos como la guerra de Ucrania -que disparó el coste del gas por la dependencia que Europa tenía de Rusia- o el apagón del mes de abril en España -que nos mostró la complejidad y debilidad del sistema eléctrico- han puesto de manifiesto la importancia de producir energía de proximidad. En este sentido, ha apuntado que la energía fotovoltaica se adapta a cualquier consumidor.

Según su opinión, las administraciones deberían fomentar más la capilaridad del autoconsumo y el almacenamiento. "No es solo por una cuestión de sostenibilidad o de independencia, es también una cuestión de precio. Tenemos la oportunidad de tener costes energéticos más baratos que en Alemania", ha asegurado.

Quantica, que se integró al conglomerado surcoreano Hanwha hace dos años, no descarta adquisiciones para crecer y ganar cuota de mercado, pero Becerra ha explicado que prioriza la colaboración e interacción con otras empresas.

Durante este año, Quantica ha visto un aumento importante de los contratos de compraventa de energía y de los proyectos de autoconsumo en el sector industrial. El almacenamiento energético también se ha consolidado como un componente crucial de su propuesta de valor.

Las Jornadas Empresariales S'Agaró 2025 celebran su tercera edición bajo la organización de Diari de Girona, Activos, El Periódico y Prensa Ibérica. El Hostal de la Gavina ha sido el punto de encuentro del mundo económico y empresarial catalán, donde se han debatido las inquietudes de los empresarios y se ha hablado del momento actual de la economía y de las perspectivas de futuro. La jornada está patrocinada por Quantica, Endesa, Accés Ràpid (Manusa), Neorg, Ayuntamiento de Castell d'Aro, Platja d'Aro y S'Agaró, Easiploy, Cajamar y la Generalitat de Catalunya y la colaboración de Codorniu.