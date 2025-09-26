Paneque defiende en S’Agaró la ampliación del Prat y el plan de 50.000 viviendas: “Son políticas de bienestar con mirada al crecimiento económico”

Hace tres años, la pregunta fue la misma: «¿Cómo prevén que se encuentren sus negocios dentro de un año?», planteó entonces el director de información económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs. La respuesta, como ahora, volvió a teñirse de optimismo: «Mejor, estaremos mejor», contestó el público.

El mensaje llega en un contexto económico y geopolítico marcado por la transición y la incertidumbre, "pero también por la voluntad de salir reforzados de la crisis" asegura Aitor Moll, que junto a Saballs han dado arranque hoy, viernes 26 de septiembre, las terceras Jornadas Empresariales de S’Agaró 2025, en el Hostal La Gavina.

El encuentro, organizado por Diari de Girona, El Periódico, Activos y Prensa Ibérica, reúne a destacados representantes del mundo económico, académico y político con el objetivo de debatir sobre los retos y oportunidades de la economía catalana. Las sesiones cuentan con el patrocinio de Quantica, Endesa, Accés Ràpid (Manusa), Neorg, el Ayuntamiento de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Easiploy, Cajamar y la Generalitat de Catalunya, y con la colaboración de Codorníu.

Nuevas formas de inversión y tensiones globales

Si el genocidio palestino y la amenaza de Putin sobre las fronteras europeas en Ucrania ya tensionan el orden internacional, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, añadió otros factores: «Son las nuevas formas de relacionamiento, las tendencias inversoras globalizadas, la innovación, el auge de la extrema derecha y los problemas globales que exigen un multilateralismo más firme, pero también más necesario que nunca», afirmó.

Estos elementos, subrayó, son los que definen el momento actual: un tiempo de transición. «El destino lo decidiremos ahora —advirtió— y dependerá de nuestras decisiones políticas y de vuestros movimientos económicos», dijo ante más de 150 empresarios y profesionales de los sectores tecnológico, turístico y biotecnológico.

Trabajo de fondo

Ante los retos, Paneque enumeró las políticas que el Govern asegura estar impulsando: «El plan para construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030, la apuesta por las energías verdes, la limpieza de las aguas…», citó.

¿Y la ampliación del aeropuerto del Prat? Lejos de ser contradictoria, defendió, es «una apuesta que resuelve la dicotomía entre crecimiento económico y bienestar social». Y lo hace, añadió, «poniendo en el punto de mira los puestos de trabajo, la prosperidad y la mejora de las infraestructuras en un mundo cada vez más globalizado».

Con este discurso arrancaron las Jornadas Empresariales de S’Agaró, en paralelo al nuevo ciclo político de un Govern que se enfrenta a grandes desafíos.