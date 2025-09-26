Pato y Gaudí en el nuevo Airbus A350-900 con destino Shanghai

La estatura media de los ciudadanos chinos –y también de los españoles– nacidos en el año 2000 en un registro hecho a personas de 19 años que cita Wikipedia queda por debajo de los 170 centímetros. El dato anatómico cobra relevancia ante la contemplación de las butacas de las áreas más exclusivas del Airbus 350–900 que utilizará China Eastern para cubrir la ruta Barcelona-Shanghai, con capacidad para 288 pasajeros y que este viernes ha comenzado a operar sus primeros vuelos.

En efecto, los asientos de la zona “super business class” y “business class” gozan de un espacio insólito en la aviación moderna, donde un pasajero que roce los 175 centímetros de altura no encontrará final, ni de cerca, al habitualmente reducido espacio donde replegar las piernas. En super business, además, los pasajeros pueden convertir su butaca en una confortable zona de reuniones, con mesas convertibles que recuerdan a las que tienen algunos trenes de Renfe allí donde los asientos están encarados.

El avión que llevará a cabo vuelo inaugural de China Eastern que volará directo desde Barcelona a Shanghai / Ferran Nadeu / EPC

La aeronave, recién preparada para el escrutinio de los medios de comunicación tras su primer vuelo desde la ciudad china a la capital catalana, promete acceso al wifi a los pasajeros, aunque también en esto hay diferencias entre las dos primeras clases y las dos más económicas (“super economy class” y “economy class”): los pasajeros de economy sólo tienen acceso gratuito a internet durante diez minutos; después, les toca pagar. Las diferencias son patentes desde el mismo precio del billete: una búsqueda exprés de vuelos muestra como en un mismo avión hay asientos que valen más de 3.000 dólares (2.500 euros), frente a otros que no llegan a los 700 dólares (600 euros).

El interior del avión está customizado para esta nueva ruta con cartelería especial situada a la altura de los portaequipajes con representaciones de algunas de las obras más icónicas de Antoni Gaudí, como la Casa Batlló, la Pedrera o la Sagrada Família, que se alternan con edificios típicos de Shanghai. Todo para hacer patente al viajero que en efecto, está volando entre la ciudad china y Barcelona, pero que tal vez haya generado dudas a los viajeros que desde el pasado agosto han volado en este avión: con su aspecto actual, ha estado cubriendo en estos dos meses vuelos nacionales chinos.

Huang Wei es el primer -y sonriente- comandante del primer día del vuelo de esta aerolínea de Sky Team, que será la quinta compañía en cubrir de forma regular la ruta. En concreto, volará los martes, jueves, viernes y domingo. El piloto ha completado ya las 12 horas de ruta en sentido oeste y tiene por delante, para culminar el día del estreno, el retorno a China. En el menú, y listas ya junto a los hornos y microondas, raciones de ternera y pato.

Una azafata explica que ha sido un vuelo tranquilo y sin incidentes, en que se ha agasajado a los pasajeros con el muñeco de la compañía ataviado con los colores del Barça. “Cuando en China les dices que vienes de España, te responden ‘¡Barça, Barça!’, no te creas que te preguntan por Velázquez”, expone. Residente en Barcelona, esta empleada de Eastern no oculta su satisfacción por el nuevo vuelo, que expresa con algún resquemor. “Mi vida mejorará de verdad si ponemos base permanente aquí”, dice. “A Barajas volamos desde hace ya seis años”, añade. En realidad, explica el equipo de comunicación de la aerolínea, el vuelo inaugural Madrid - Shanghai data de 2016 y a día de hoy ya se opera todos los días de la semana.

La visita a la aeronave ha venido seguida de unos parlamentos donde han participado la directora del aeropuerto del Prat, Eva Valenzuela; la cónsul general de China, Meng Yuhong; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, o el secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal. También han asistido la comisionada de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo; el consejero de Estrategia Institucional de la Cambra de Barcelona, Enric Jové, y el vicepresidente ejecutivo de la aerolínea, Guowei Cheng.

Tarta conmemorativa del vuelo inaugural Barcelona-Shanghai de China Eastern / Ferran Nadeu / EPC

Sus parlamentos han celebrado el estrechamiento del vínculo económico con China, especialmente en un aeródromo líder en vuelos europeos pero que cuenta con tan sólo 54 destinos intercontinentales, en una de las razones que se han dado para impulsar el proyecto de ampliación del Prat. La directora del aeropuerto ha recordado que el número de pasajeros chinos se ha duplicado en el aeródromo catalán desde 2019.

La cónsul de China en Barcelona, Meng Yuhong, ha deseado suerte a la nueva ruta con estas palabras: “Que cada vuelo venga acompañado de sorpresas luminosas”.