Codorníu, ante la salida del fondo Carlyle: “No hay urgencia por vender, analizaremos todas las opciones con calma”

Codorníu encara una nueva etapa tras el anuncio del fondo Carlyle de poner en venta su 68% de participación en el grupo bodeguero. Un cambio de dimensiones mayúsculas dentro del accionariado empresarial que, sin embargo, hoy Fuster ha querido suavizar. "La transición accionarial no alterará el rumbo de la empresa. No hay urgencia por vender y podremos analizar todas las opciones con calma antes de firmar ningún acuerdo”, aseguró en lo que será un proceso absolutamente transparente para el negocio.

Lo hizo durante una conversación moderada por la jefa de economía de EL PERIÓDICO, Natalia Ríos, en el marco de las jornadas empresariales de S’Agaró. Además, compartió que el grupo ha encargado a Morgan Stanley y Banco Santander la búsqueda de socios y que todas las posibilidades siguen abiertas: venta total, parcial o incluso la permanencia de Carlyle. “Estos siete años han sido de grandeza para la empresa, gracias al apoyo y la libertad que el fondo nos ha dado”, añadió.

La tranquilidad con la que Codorníu afronta la operación se apoya en unos resultados históricos. El grupo cerró la campaña 2024-2025 con un beneficio antes de impuestos de 44 millones de euros, un 13% más que el ejercicio anterior y un 120% superior al de 2019-2020. Las ventas crecieron un 3%, hasta los 238 millones.

Fuster subrayó que la estrategia se ha cimentado en dos ejes: valor y sostenibilidad. Así, el grupo que gestiona 15 bodegas y 3.000 hectáreas de viñedo propias, ha reducido un 50% su consumo de agua en la última década y acaba de certificarse como B Corp. “La clave ha sido ser coherentes con nuestros valores y ágiles para adaptarnos al consumidor”, defendió.

Codorníu quiere convertirse en una plataforma de consolidación vinícola

De cara al futuro, el ejecutivo destacó el papel de Codorníu en un sector marcado por la fragmentación. “El vino es una de las industrias más divididas del mundo. Codorníu es una plataforma excelente de consolidación, tanto en España como en mercados como Italia o Francia”, apuntó.

De momento, mientras avanza el proceso accionarial, el grupo seguirá centrado en su actividad. “El cava vive un momento muy dulce: altísima calidad a precios asequibles. Es una oportunidad única”, concluyó Fuster.