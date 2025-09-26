Hasta 4.270 euros: estas son las ciudades de España donde más (y menos) se ahorra eligiendo bien el supermercado, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado su informe anual de supermercados de 2025 y la conclusión es clara: la elección del establecimiento es crucial. La OCU demuestra que, a nivel nacional, el ahorro medio entre el supermercado más caro y el más barato asciende a 1.132 euros al año, un 18% del gasto medio anual de 6.259€.

Sin embargo, esta capacidad de ahorro no es uniforme. Existen 'paraísos del ahorro' donde la diferencia de precios supera los 4.200 euros y zonas donde apenas se pueden ahorrar 242 euros. Esta disparidad se debe, principalmente, a la diversidad y amplitud de la oferta comercial en cada localidad.

A continuación, revelamos las ciudades donde es más rentable elegir bien y dónde las diferencias de precios son casi inexistentes, según el exhaustivo análisis de la OCU sobre 183 ciudades y 718 establecimientos.

Ciudades con mayor potencial de ahorro

La mayor diferencia de precios entre el establecimiento más caro y el más barato se concentra en la capital y sus localidades circundantes, lo que permite a los consumidores más diligentes maximizar su presupuesto anual.

Madrid. La capital lidera el ranking, donde el ahorro potencial al elegir el establecimiento más económico alcanza los 4.270€. Este ahorro representa un impresionante 78% del coste de la cesta de la compra. Alcobendas y Majadahonda. Locales de la periferia madrileña se sitúan inmediatamente después, con ahorros de 3.959€ y 3.960€ respectivamente. Pozuelo de Alarcón. Cierra el podio con un ahorro potencial de 3.714€.

Otras ciudades con ahorros significativos (entre 1.900€ y 2.156€):

Las Palmas de Gran Canaria: 2.156€.

2.156€. León: 1.984€.

1.984€. Gijón: 1.956€.

1.956€. Vigo: 1.901€. Vigo, además, alberga uno de los dos hipermercados más baratos de España, el Alcampo de Coia.

1.901€. Vigo, además, alberga uno de los dos hipermercados más baratos de España, el de Coia. Barcelona: 1.804€ anuales, lo que supone un 32% de ahorro.

Ciudades donde menos ahorras (menos de 300€)

En el extremo opuesto, la OCU señala que en ciertas localidades apenas existen diferencias de precios entre los supermercados, limitando drásticamente el impacto de cambiar de tienda.

Roquetas de Mar. Aquí solo es posible ahorrar 242€ (o 241,87€). Esto representa únicamente un 4% del coste de la cesta, lo que indica que los precios son muy uniformes en la ciudad. Lepe. El ahorro posible es de 256€ (o 255,84 €), también un 4%. Ciudad Real. Ahorro de 262€ (o 262,01 €), que equivale a un 4%. Ponferrada. El ahorro se limita a 273€, un 5%. Villarreal, Calvià, Ourense y Segovia. Presentan un ahorro potencial del 5%.

La subida de los alimentos frescos asfixia el ahorro

Pese a las oportunidades de ahorro en algunas ciudades, la OCU denuncia que el incremento medio anual de los productos que componen la cesta OCU ha sido del 2,5%. Si bien esta es la subida más baja en los últimos cuatro años, se acumula sobre las subidas experimentadas anteriormente.

Alimentos frescos en un carro de la compra en un supermercado. / El Periódico

La principal responsable de que los precios se mantengan altos es la cesta fresca (huevos, frutas, verduras, carnes y pescados), que registra un aumento medio del 6,7%, lo que está poniendo cada vez más difícil a los consumidores seguir una dieta saludable.

Las frutas y verduras han subido un 8,2% .

han subido un . Las carnes han subido un 7% .

han subido un . El café encabeza las subidas individuales con un incremento del 54,1%.

En el lado positivo, productos como el aceite de oliva han bajado un 53%, aunque sus precios se mantienen muy por encima de los niveles de hace unos años.

¿Dónde comprar más barato?

Para obtener el máximo rendimiento a su ahorro, la OCU indica que, a nivel de cadenas, Supermercados Dani, Alcampo, Tifer y Family Cash son las más baratas a nivel nacional. En el otro extremo, Sorli Discau, Supercor y Sánchez Romero son las cadenas más caras.

De manera promedio, las ciudades más baratas para realizar la compra son Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Torrent (Valencia).

Ante la pérdida de poder adquisitivo acumulada por las familias, la OCU insiste en que se deben mantener las reducciones del IVA en los alimentos básicos y ampliarlas a la carne y el pescado.