Alicia Romero anuncia que los presupuestos de la Generalitat incluirán 3.000 millones de euros en inversiones

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha anunciado hoy que la Generalitat cerrará el ejercicio 2025 con un incremento relevante de la inversión respecto a los presupuestos de los últimos años. “En 2025 aumentaremos la inversión de la Generalitat hasta los 3.000 millones de euros, y nuestro objetivo es que siga creciendo en los próximos años”, ha afirmado durante la clausura de las Jornadas Empresariales de S'Agaró.

Romero ha explicado que los presupuestos de la Generalitat se han incrementado un 60% en los últimos cinco años, principalmente en capítulos de gasto corriente, y que ha llegado el momento de destinar “muchos más recursos” a la inversión, “porque mejorar la productividad significa, entre otras cosas, invertir”. Según la consellera, esto pasa por impulsar infraestructuras como puertos y aeropuertos, “pero también en el ámbito del conocimiento”. “Hemos hecho mucha investigación básica, pero debemos ser capaces de conseguir que este conocimiento se transfiera a la economía para que sea más innovadora y competitiva”, ha añadido.

Cuatro ejes estratégicos

Así, la inyección se estructurará en cuatro ejes de actuación. El primero será priorizar la inyección económica en infraestructuras estratégicas —aeropuertos, puertos y redes de transporte—, clave para mejorar la competitividad. A este le seguirá el impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico, con el objetivo de trasladar el conocimiento generado en universidades y centros de investigación al tejido productivo.

La consellera d’Economia i Finances del Govern de Catalunya, Alícia Romero, durante las jornadas empresariales de S'Agaró / David Aparicio

El talento, ha dicho, será el tercer eje. "Es imprescindible impulsar el capital humano, tanto en la formación universitaria como en la formación profesional, para dar respuesta a la falta de perfiles técnicos que reclaman las empresas" ha dicho.

Y teniendo en cuenta que el ecosistema empresarial catalán es un "mar de pymes" y de micropymes, "que aglutinan el 70% del tejido", el cuarto foco se centrará en aumentar el tamaño empresarial de las empresas, con el apoyo del Institut Català de Finances (ICF) a través de instrumentos de financiación y fondos de capital destinados a reforzar la dimensión de estas empresas.

La economía catalana crece, pero el PIB per cápita sigue estancado

La Consellera ha aprovechado la presencia de más de 150 empresarios y personalidades destacadas, reunidos en el marco de las jornadas empresariales de S’Agaró organizadas por EL PERIÓDICO, Diari de Girona, 'activos' y Prensa Ibérica, para anunciar la inversión. Y lo ha hecho en un contexto en el que "si bien la economía catalana crece a buen ritmo, el PIB per cápita está estancado".

Ocurre por una baja productividad. "Las pymes y micropymes son más vulnerables ante crisis internacionales y necesitan ganar “músculo” para competir en un mercado globalizado. Necesitamos empresas más sólidas, capaces de innovar, invertir y resistir los ciclos económicos”, ha afirmado.

Así, la inversión millonaria formaría parte de la estrategia del Govern para recuperar el liderazgo económico de Cataluña dentro de España y situarla en la primera línea europea. Subrayó, además, la necesidad de mantener la colaboración público-privada como condición imprescindible para acelerar la transformación del modelo productivo.