Agilidad en la toma de decisiones, resiliencia y objetivos a largo plazo, "claves para vender más y mejor"

¿Cómo vender más y mejor? Es la pregunta a la que han dado respuesta Sílvia Otero, directora ejecutiva corporativa de Transgourmet Ibérica, y Sergio Vives, presidente de Simon Holding, dos empresas centenarias nacidas en Figueres y Olot, que se han convertido en referentes de su sector.

Transgourmet, fundada por la familia Miquel, es actualmente propiedad del grupo suizo Coop. Cuenta con una cadena de cash&carry, supermercados y ha hecho una importante apuesta por la distribución de alimentos y bebidas a canales de distribución minoristas, bares y restaurantes. Otero ha explicado que en los últimos años decidieron renunciar a una parte del negocio mayorista, que aportaba volumen de ventas pero poco beneficio.

Simon, líder en la fabricación de pequeño material eléctrico y referente en diseño, es un grupo industrial nacido en Olot que hoy está formado por más de 22 empresas y con presencia en más de 90 países. Su presidente, Sergio Vives, explicó que "cuando hay decisiones complicadas, se deben compartir con el equipo". "Hoy, nos está afectando la crisis inmobiliaria china (uno de nuestros principales mercados), y nos hemos tenido que dimensionar a esta nueva realidad", ha explicado.

Vives también ha comentado el proceso de internacionalización de la compañía, empezando por la exportación y acabando con la construcción de fábricas en tres continentes, con la voluntad "de acompañar y ofrecer soluciones a nuestros clientes".

Los dos directivos han puesto en valor la voluntad de seguir arraigados a los territorios donde nacieron (Figueres y Olot), a pesar de la dificultad que eso supone, a menudo, para atraer talento.

Las Jornadas Empresariales S'Agaró 2025 celebran su tercera edición bajo la organización de Diari de Girona, Activos, El Periódico y Prensa Ibérica. El Hostal de la Gavina ha sido el punto de encuentro del mundo económico y empresarial catalán, donde se han debatido las inquietudes de los empresarios y se ha hablado del momento actual de la economía y de las perspectivas de futuro. La jornada está patrocinada por Quantica, Endesa, Accés Ràpid (Manusa), Neorg, Ayuntamiento de Castell d'Aro, Platja d'Aro y S'Agaró, Easiploy, Cajamar y la Generalitat de Catalunya y la colaboración de Codorniu.