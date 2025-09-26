MACROECONOMÍA
La agencia de calificación Moody's sube la nota a España a notable bajo (A3) por la mejora del empleo y la banca
La agencia sigue la estela de Standard & Poors, que ya mejoró la nota de España de 'A' a 'A+' la pasada semana, y confirma el buen desempeño de la economía española
S&P mejora la calificación crediticia de España por el 'tirón' de la economía y la baja exposición a los aranceles
El crecimiento económico de España sigue dando frutos. La agencia de calificación de riesgo Moody's ha subido la nota a España de Baa1 a A3, tal y como ya hizo la semana pasada Standard & Poors. Este nivel, el séptimo de la escala, representa a grandes rasgos un notable bajo, y modifica la perspectiva del riesgo a estable. Esta mejora en la calificación del riesgo se debe, principalmente, "al notable aumento de la fortaleza económica del país, gracias a un modelo de crecimiento más equilibrado".
La labor de este tipo de agencias consiste en la calificación del riesgo de la deuda de España, por lo que será crucial para el Tesoro Público a la hora de determinar el precio al que puede pedir dinero prestado al mercado, impactando por tanto en el coste de su financiación.
Se trata de la primera ocasión desde el año 2012 en que España abandona el rango 'B' de calificación que otorga esta agencia. Aún está por ver cuál es la nota que España recibe por parte de Fitch, la otra agencia de la que se espera que divulgue su rating para España hoy, pero las previsiones, como lo fueron con S&P y Moody's, siguen siendo positivas.
En un informe divulgado este viernes tras el cierre de mercado en EE.UU., la agencia ha destacado varios aspectos de la economía española que le han llevado a mejorar su previsión del riesgo al demostrar un desempeño superior a sus vecinos de la Eurozona. Moody's ha destacado en sus observaciones la mejora acometida en el mercado laboral, así como el fortalecimiento del sector bancario, que hace a la economía menos vulnerable.
El Gobierno celebra el aumento
El ministro de Economía y Empresa, Carlos Cuerpo, ha realizado su valoración a la noticia en su cuenta oficial de X. "¡Siguen las buenas noticias! España logra un triplete insólito de mejoras de rating de las mayores agencias internacionales. Alcanzado una calificación A en todas las agencias, el rango alto, lo que visibiliza la confianza en solidez y las buenas perspectivas de nuestra economía", ha declarado el representante de la cartera de Economía.
"Estas dos subidas de ráting se suman a la que anunció hace apenas dos semanas Standard & Poors. Las tres subidas de ráting en apenas dos semanas visibilizan la confianza que existe en el crecimiento y en las buenas perspectivas de nuestra economía, que en 2025 va a seguir liderando entre las economías avanzadas", declaró Cuerpo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
- El juez Pedraz interroga al capitán de la Guardia Civil imputado que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO
- La odisea de una madre y un niño de casi 3 años para llegar al colegio: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
- El precio del euríbor hoy, 24 de septiembre: la cosa se complica para los que tienen hipotecas
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales