Sevilla contará con un nuevo hotel de lujo operado por Hilton en las antiguas oficinas de Endesa en Viapol

Sevilla sumará en los próximos años un nuevo hotel de lujo que se ubicará en la zona de Viapol del distrito Nervión, concretamente, donde se encontraban las antiguas oficinas de Endesa en el número 2 de la avenida Diego Martínez Barrios. Grupo Insur está terminando la demolición de este inmueble y calcula 24 meses para culminar la construcción de un establecimiento que operará Hilton -según ha podido saber este periódico-, una cadena que ya cuenta con otro en Sevilla, concretamente en Torneo Parque Empresarial.

Este nuevo hotel de alta categoría operado por una firma internacional se suma a las últimas confirmaciones en la capital hispalense, como el Four Seasons que se ubicará en la Plaza Nueva o el que se está levantando en el complejo Vera Sevilla, dentro de la recuperación de la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios.

También están proyectados el ubicado en la Avenida de la Constitución frente a la Catedral, en un edificio regionalista, formado por tres casas diseñadas Aníbal González y José Espiau a principios del siglo XX, que será gestionado por Serras Hotel Collection en lo que supone el aterrizaje de la gestora hotelera en Andalucía. Por su parte, la operadora de hoteles byKaizen, perteneciente al grupo Hoteles Kaizen, por su parte, ha iniciado oficialmente sus operaciones con la gestión del futuro hotel Felipe V, un cinco Estrellas Gran Lujo en la calle Betis de Sevilla cuya apertura está prevista para el próximo 2026.

Venta el pasado verano

Grupo Insur informó este verano de que había cerrado un acuerdo con la compañía de inversión independiente Extendam Capital Partner y la empresa de gestión hotelera multimarca Panoram Hotel Management para la venta de un hotel llave en mano en esta ubicación de la milla de oro de Sevilla que se construiría "bajo estrictos estándares de calidad y sostenibilidad, contando con certificación Breeam Very Good". El edificio, informaban entonces desde la compañía, contará con 184 habitaciones, con categoría de cuatro estrellas y operado por una prestigiosa marca internacional.

A su vez pondrá a disposición de los clientes unas zonas comunes con restaurante, gimnasio, así como una piscina con pool bar en la cubierta, con unas vistas privilegiadas al centro histórico de la ciudad y la Plaza de España. Para el cierre del acuerdo, Grupo Insur contó con el asesoramiento de la consultora inmobiliaria Savills y el equipo profesional de Zurbarán Abogados.

La compañía cuenta con otros hoteles de 4 estrellas en régimen de alquiler en el sevillano barrio de Los Remedios (Eurostars Gualdalquivir), en el centro histórico de Córdoba (Eurostar Azahar) y un futuro hotel en el barrio madrileño de Valdebebas, alquilado recientemente a la compañía irlandesa Dalata Hotel Group, cuya apertura está prevista para el primer trimestre de 2029.

El edificio que albergará el nuevo hotel cuenta con 3.255 metros cuadrados y fue construido en 1989. La planta baja ha tenido hasta unos meses uso comercial. En la primera altura se encontraban los despachos y salas de reuniones de la dirección provincial de Endesa y del personal técnico, mientras que la planta segunda estaba ocupada por una zona de trabajo para personal administrativo. En el sótano se ubicaban doce plazas de aparcamiento, instalaciones del edificio, sala de reuniones, cafetería y archivos. En la parcela había también una subestación eléctrica adyacente y un espacio libre, que se utilizaba como parking.