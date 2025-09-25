Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El SEPE lanza un aviso: la empresa no puede firmar el paro si es una renuncia voluntaria

La prestación por desempleo solo se reconoce en situaciones de pérdida de empleo involuntaria. El organismo recuerda que una baja voluntaria deja al trabajador fuera del paro, salvo en casos muy concretos recogidos en la ley

Confirmado por el SEPE: la nueva obligación que llega en noviembre y que deberás cumplir cada 3 meses si tienes un subsidio por desempleo

Colas en las oficinas del SEPE en Madrid.

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha recordado en varias ocasiones que la prestación contributiva por desempleo no es un derecho automático para cualquier trabajador que deja su empleo. Existe una condición esencial: encontrarse en lo que la normativa denomina situación legal de desempleo, lo que significa que la pérdida del trabajo debe producirse por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Esto implica que cuando un empleado decide presentar una baja voluntaria, la empresa no puede 'firmarle el paro' ni certificarlo como si se tratara de un despido. La compañía está obligada a comunicar al SEPE la causa real de la baja, y en caso de renuncia voluntaria el organismo rechazará la prestación.

Una persona recogiendo sus cosas tras abandonar la empresa.

La propia web oficial del SEPE lo explica de manera clara: las dimisiones, las bajas voluntarias o los abandonos del puesto no generan derecho a cobrar el paro, ya que según establece la normativa legal, para poder cobrar una prestación por desempleo es necesario que la baja en el trabajo no se haya producido de forma voluntaria. Sí lo hacen, en cambio, situaciones como despidos, expedientes de regulación de empleo (ERE), finalización de contratos temporales o el cierre de la empresa.

Algunas excepciones

No obstante, la legislación laboral contempla algunas excepciones. Un trabajador que decida romper su contrato puede considerarse en situación legal de desempleo si lo hace por incumplimientos graves de la empresa, como impagos reiterados de salario o modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que perjudiquen de forma evidente al empleado. En esos casos, es un juez quien debe reconocer la extinción del contrato y, con ello, abrir la puerta a la prestación.

En un momento en el que la precariedad y la movilidad laboral siguen marcando el mercado de trabajo en España, el recordatorio del SEPE busca disipar dudas recurrentes: no basta con dejar el empleo para acceder al paro. Solo quienes pierden su trabajo de manera involuntaria o acreditan legalmente un incumplimiento empresarial pueden acceder a la cobertura pública.

