El Port de Barcelona da un nuevo paso en la transición energética: construirá una hidrogenera para suministrar a vehículos y maquinaria

Durante la Copa América de vela, hubo una hidrogenera a disposición de las embarcaciones que funcionaban con hidrógeno verde, principalmente el 'Chase Zero' de la organización. Al acabar la competición, se clausuró. Ahora, en la cruzada del Port de Barcelona para reducir sus emisiones y avanzar en la transición energética de sus instalaciones, se instalará una nueva, pero esta vez será para camiones, autobuses y maquinaria portuaria.

El consejo de administración de la autoridad portuaria ha aprobado este jueves la convocatoria de un concurso público para seleccionar la empresa que la construirá. Este nuevo equipamiento se instalará en una parcela de la ZAL Port de unos 7.000 metros cuadrados, situada en la confluencia entre el Puerto, la ZAL Prat, la ZAL Barcelona, la Zona Franca y las zonas logísticas de El Prat de Llobregat.

Nexigen y parque fotovoltaico

Además del Nexigen, el plan para suministrar electricidad a los barcos de las terminales de mercancías y cruceros, el puerto también cuenta con el ambicioso proyecto del parque fotovoltaico en las cubiertas de las naves de la ZAL y la intención, han asegurado, es generar sinergias entre ambas iniciativas y aprovechar esta energía renovable para producir hidrógeno.

La nueva hidrogenera será pionera en el ámbito portuario estatal porque no solo suministrará hidrógeno a vehículos terrestres y maquinaria portuaria, sino que lo producirá mediante electrolizadores alimentados con energía de origen 100% renovable, garantizando que el combustible suministrado sea neutro en emisiones y pueda calificarse como hidrógeno verde.

Concesión de 40 años

La licitación, alineada con la estrategia de sostenibilidad ambiental del puerto y con sus objetivos de impulsar proyectos de implantación de combustibles limpios, aseguran en un comunicado, contempla un plazo de concesión de 40 años con posibilidad de prórroga. También se han priorizado la capacidad de producción, el proyecto técnico y la estrategia comercial, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y su viabilidad futura.

En este sentido, el concurso establece que el nuevo equipamiento tenga una capacidad mínima de producción de 2 MW, valorando positivamente los incrementos de capacidad a partir de esa cifra. Asimismo, se valora que la hidrogenera disponga de una unidad móvil para dar servicio a las terminales donde exista maquinaria que funcione con hidrógeno pero que, por sus características, no pueda desplazarse, ampliando de este modo su radio de servicio a todo el recinto portuario.

La posibilidad de contar con una hidrogenera es clave para el proceso de transición energética del Port de Barcelona, ya que se trata de una infraestructura básica para facilitar la adopción del hidrógeno verde como alternativa a los combustibles fósiles, tanto para impulsar camiones como para maquinaria portuaria y logística u otras instalaciones susceptibles de adaptarse para funcionar con hidrógeno.

"Una alternativa real"

"El Port de Barcelona ha hecho una apuesta decidida por el hidrógeno verde como opción de futuro para hacer más sostenible la actividad portuaria. Desde hace años acogemos y participamos en proyectos piloto que han demostrado su viabilidad y potencial para descarbonizar el transporte terrestre de mercancías. En este sentido, se han realizado pruebas piloto tanto en su adopción en la maquinaria portuaria como en camiones, demostrando que es una alternativa real de futuro”, ha explicado su presidente, José Alberto Carbonell.

“Ahora, con la instalación de la primera planta de producción y suministro de hidrógeno verde, el puerto vuelve a liderar el cambio hacia un futuro más sostenible, poniendo al servicio de todos sus clientes la infraestructura necesaria para seguir descarbonizando la logística”.