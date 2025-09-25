Nestlé destina 12 millones a productores españoles para que impulsen la agricultura regenerativa

La multinacional suiza Nestlé ha destinado en los últimos cuatro años unos 12 millones de euros a unos 500 agricultores y ganaderos españoles para impulsar la agricultura regenerativa, según ha explicado Jordi Llach, director general del grupo en España durante un desayuno informativo este jueves. El objetivo de la compañía es alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2025 y como parte de su política sostenibilidad la empresa ha invertido 112 millones de euros a sostenibilidad en toda la cadena de valor.

Llach ha señalado durante el encuentro con periodistas la importancia para la multinacional de impulsar la agricultura regenerativa en sus principales nodos de producción en España. "Trabajamos de cerca con los agricultores para que protejan los ecosistema y recursos naturales", ha asegurado. El director general ha realizado un recorrido a lo largo de la geográfia española para mostrar los proyectos y a los agricultores con los que han colaborado la marca en los últimos años. Desde los campos de tomate en Extremadura que proveen a la fábrica Solís en Miajadas (Cáceres) a los campos de cereales de Castilla y León y Navarra con las que se producen las papillas infantiles en su fábrica de Cantabria. En estos lugares se están empezando a aplicar técnicas para regenerar los suelos que se usan para los cultivos. Las técnicas que se utilizan van desde la rotación de cultivos, la implementación de setos que fomentan fauna útil hasta la cobertura de cultivos en invierno.

Desde el principio del proyecto en 2021, Nestlé ha invertido 1,5 millones en los 26 agricultores (23 de Castilla y León y tres de Navarra) con los que trabaja en este programa, y prevé alcanzar los tres millones en total en 2027. Son 5.000 hectáreas de cultivo, y así todo el cereal para papilla infantil en La Penilla y que se comercializa en España procede de la agricultura regenerativa: son 20.000 toneladas de grano (trigo, avena, cebada), y además las toneladas de CO2e emitidas a la atmósfera han disminuido un 40% de media desde el inicio del proyecto.

Los ganaderos de la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias y Cantabria) que proveen leche para los diferentes productos de la multinacional también se han sumado a prácticas de agricultura regenerativa para reducir la erosión de los suelos.

Planes personalizados

Hay planes de fertilización pensados para cada granja, laboreo reducido en vez de tradicional, siembra directa, rotación de cultivos y más siembra de leguminosas, dentro del proyecto de Nestlé junto a Fundación Global Nature desde 2021 para reducir emisiones de efecto invernadero en estas granjas.

La empresa lleva invertidos más de seis millones en más de 110 granjas de Galicia, Asturias y Cantabria, que redujeron las emisiones de CO2e en más de 43.600 toneladas a finales de 2024, gracias a placas solares, recubrimiento de fosas de purines y fomento del bienestar animal mejorando la climatización del establo.

También se fomenta el relevo generacional en las granjas con un programa de agroemprendimiento de Nestlé en Cantabria junto a Veterinarios Asociados: en 10 meses, los jóvenes reciben formación teórica y práctica en sus granjas (han participado más de 40 jóvenes desde 2021).