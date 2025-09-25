Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TELECOMUNICACIONES

MasOrange y Vodafone fichan a Blanca Ceña como consejera delegada de su 'joint venture' de fibra

La ejecutiva española acumulaba 25 años de experiencia en Vodafone, desde 1995 hasta 2020, cuando se incorporó como directora general de la empresa de torres de telecomunicaciones Vantage Towers

MasOrange exprime la fusión y acelera con mejoras del 4,6% de los ingresos y del 13% de la rentabilidad

Tal y como ha desvelado el diario 'Expansión', la nueva 'joint venture' de fibra de MasOrange y Vodafone ya tiene primera espada. Se trata de Blanca Ceña, ejecutiva española del ámbito de las comunicaciones, que hasta comienzos de 2025 ejercía como CEO de la empresa de torres de telecomunicaciones Vantage Towers. Ocupaba el cargo de directora general, además de presidir el consejo en España, hasta abandonar la empresa el pasado mes de enero tras apoyar en la transición a su sucesora, Ana Díaz. De hecho, tal y como apunta Europa Press, este relevo se produjo en un contexto en el que Vodafone España estaba intentando renegociar su contrato con la torrera a fin de reducir el importe del mismo.

Ceña, que trabajó en Vodafone entre 1995 y 2020, se reincorpora con este movimiento al sector de las teleco para liderar la operación conjunta de ambos gigantes de las telecomunicaciones, que en el ámbito interno se conoce con el nombre 'Surf'. MasOrange posee, en la actualidad, el 58% de la 'joint venture', mientras que Vodafone España cuenta con el 17%. El fondo soberano de Singapur (GIC), por su parte, posee el 25% del capital desde el pasado mes de agosto.

MasOrange y Vodafone España aportarán conjuntamente unas 12 millones de unidades inmobiliarias y cerca de 5 millones de clientes a la 'fiberco', a la par que la red estará dedicada en exclusiva a ambos operadores, que además seguirán manteniendo y operando las infraestructuras que cada uno haya aportado a la nueva sociedad conjunta.

