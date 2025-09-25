Estas son las tres localidades catalanas con los supermercados más caros según la OCU

El último estudio anual de supermercados realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto cifras a un secreto a voces para miles de familias: la vida en el área metropolitana de Barcelona es notablemente más cara.

Según el informe, tres localidades catalanas de la periferia barcelonesa —Cerdanyola del Vallès, Castelldefels y Cornellà de Llobregat— se encuentran entre las más caras de España para llenar el carro.

El dato clave: estas tres ciudades alcanzan un índice de precios cercano al 110. Esto significa que los consumidores pagan, de media, un 10% más por la misma cesta de la compra que los residentes de las localidades más baratas del país (como Sanlúcar de Barrameda o Torrent, ambas con índice 100).

¿Por qué la periferia paga más?

El patrón de precios altos en estas zonas no es casualidad; responde a una dinámica económica y demográfica muy marcada:

Efecto 'colchón de renta': estas ciudades a menudo actúan como 'ciudades dormitorio' para profesionales con rentas medias y altas que trabajan en la capital, lo que permite a las cadenas de retail mantener márgenes más amplios. Costes fijos elevados: los alquileres comerciales y los costes de transporte y logística son significativamente más altos en el área metropolitana de Barcelona. Estos costes se trasladan, inevitablemente, al precio final que paga el consumidor en el supermercado. Baja competencia agresiva: a diferencia de las grandes capitales o zonas de menor renta, en estas localidades no siempre se observa una guerra de precios tan feroz como en las zonas más baratas, donde las cadenas compiten por el índice 100.

El consumo en España, un espejo de la inflación

El informe de la OCU sobre los supermercados más caros y supermercados más baratos se produce en un contexto de profunda preocupación por la inflación de alimentos, aunque en agosto sus precios tuvieran una estabilización y buen comportamiento.

Imagen de algunas personas de compras en un supermercado de Barcelona. / Zowy Voeten

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se han mantenido como uno de los principales motores del alza del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el último año.

La brecha de precios: de la huerta al carrito

La realidad de Cerdanyola, Castelldefels y Cornellà es un claro ejemplo de la polarización de precios en el sector del retail alimentario español.

Mientras que regiones como Andalucía y la Comunidad Valenciana consiguen índices de precios mínimos (100-101) gracias, en parte, a la cercanía con grandes zonas de producción agrícola y una mayor competencia de formatos de bajo coste, las áreas metropolitanas ricas de Cataluña y Madrid (como Pozuelo o Majadahonda, que también están en el índice 110) reflejan el máximo impacto de los costes estructurales y logísticos.

Ante este panorama, la OCU insiste en que cambiar de establecimiento puede suponer un ahorro de cientos de euros al año. En un momento en que el poder adquisitivo se resiente por la subida de precios, la elección de la cadena y la localización geográfica es más crítica que nunca.