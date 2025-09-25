Javi Linares, experto en finanzas, sobre inversiones: “Que nadie te prometa rentabilidades locas. Eso no existe”

Invertir es un ejercicio de paciencia, prudencia y visión de futuro. Así lo repite una y otra vez el especialista en finanzas personales Javi Linares, que a través de su canal de Instagram comparte consejos prácticos para quienes quieren empezar a construir un patrimonio sólido. En sus palabras, “que nadie te prometa rentabilidades locas, eso no existe”. Según este experto, lo único que funciona a largo plazo es el sentido común, la diversificación y la constancia.

Lejos de fórmulas mágicas o atajos imposibles, Linares insiste en que invertir debe ser una estrategia de vida, no un golpe de suerte. Para él, las promesas de enriquecimiento rápido son trampas que pueden llevar a perder todo lo que se tiene. La clave está en crear un plan con objetivos claros, mantener la disciplina y resistir la tentación de perseguir rentabilidades imposibles.

Cómo invertiría sus primeros 10.000 euros

Linares explica cómo distribuiría sus primeros 10.000 euros si tuviera que empezar desde cero. Su propuesta es sencilla, pero refleja perfectamente los pilares de la inversión responsable: protección, diversificación, visión a largo plazo y mejora personal.

El primer paso sería destinar 1.500 euros a un fondo de emergencia guardado en una cuenta remunerada. Este colchón no es una inversión en sí, pero garantiza tranquilidad ante imprevistos como averías, desempleo o gastos médicos. Para Linares, nadie debería comenzar a invertir sin antes asegurar su estabilidad financiera básica.

Los fondos indexados

A continuación, el experto destinaría 5.000 euros a fondos indexados globales. Este tipo de producto replica el comportamiento de índices bursátiles que agrupan a miles de empresas de todo el mundo. Históricamente, han ofrecido entre un 8% y un 10% de rentabilidad media anual en los últimos 100 años, lo que los convierte en la base ideal de cualquier cartera. Según Linares, invertir en fondos indexados es apostar por la economía global a largo plazo y reducir el riesgo que supone elegir acciones individuales.

Bitcoin

Dentro de su estrategia también habría espacio para los activos alternativos. En concreto, Javi Linares destinaría 2.000 euros a Bitcoin, al considerarlo un activo limitado que no depende de gobiernos ni bancos centrales. Aunque reconoce su alta volatilidad, destaca que pocos activos han crecido tanto en tan poco tiempo. Eso sí, siempre advierte que se debe invertir solo una parte de la cartera en criptomonedas, nunca más de lo que uno esté dispuesto a perder.

Otro de los activos que forman parte de su plan son los metales preciosos. Concretamente, invertiría 1.000 euros en oro, al que considera un refugio clásico en tiempos de incertidumbre económica. Además de proteger contra la inflación, el oro tiene una demanda creciente en sectores como la joyería y la tecnología. Para el experto, contar con un pequeño porcentaje en este activo ayuda a equilibrar la cartera y a estar preparado ante posibles crisis.

De los 10.000 euros iniciales, los últimos 500 euros los destinaría a su formación profesional. Javi Linares lo tiene claro: “Si mejoras tus habilidades podrás generar más ingresos y, cuanto más ganes, mucho más podrás invertir”. Para él, la educación financiera y el aprendizaje constante son el verdadero motor de la riqueza a largo plazo. Ninguna inversión supera al retorno que supone crecer como profesional y multiplicar tu capacidad de generar dinero.