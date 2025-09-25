El gigante norteamericano Johnson & Johnson estudia desembarcar en Barcelona

El atractivo de Barcelona para atraer grandes inversiones de multinacionales en el campo digital se ha demostrado en los últimos años y puede escribir ahora un nuevo capítulo. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la farmacéutica Johnson & Johnson estudia la posibilidad de abrir en la capital catalana un centro dedicado a la inteligencia artificial (IA).

Diversas fuentes empresariales consultadas por este diario especifican que la decisión aún no está tomada y que existe competencia con Madrid para que Johnson & Johnson sitúe en uno u otro territorio el nuevo centro, que estaría destinado al desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial.

Las mismas fuentes apuntan que las próximas fechas pueden ser importantes para que la multinacional con sede en Nuevo Brunswick (Nueva Jersey) decida la ubicación de este nuevo centro dedicado a la IA, en una inversión que, de concretarse, rondaría los 100 millones de euros.

Johnson & Johnson es uno de las grandes gigantes del sector farmacéutico, hasta el punto de que en 2024 fue la número uno en facturación, con 88.000 millones de dólares (74.000 millones de euros), en un ránking en que superó a compañías como la china Sinopharm, la suiza Roche o las también americanas Merck y Pfizer. El valor en bolsa de este coloso americano es superior a los 360.000 millones de euros; por ponerlo en perspectiva, Inditex, la empresa española más grande, ronda los 140.000 millones.

La empresa norteamericana está presente en el sector farmacéutico, en el de dispositivos médicos y en el cosmético. Agrupa centenares de filiales y marcas, entre las que destacan Neutrogena, Listerine, Johnson’s Baby o BabyCenter. Este gigante norteamericano tuvo un papel protagonista durante la pandemia del covid mediante la vacuna contra el virus de su farmacéutica Janssen. En España, entre 2020 y 2022 se administraron más de dos millones de estas vacunas para el covid, siendo la cuarta más utilizada, a considerable distancia de Pfizer, Moderna y AstraZeneca.

De Nestlé a AstraZeneca

En la última década Barcelona se ha acostumbrado a ser el destino elegido por empresas de todo el mundo para instalar en ella centros digitales. Lo hizo Nestlé, cuando en 2016 situó la sede central de sus servicios digitales en Esplugues, y ha habido otras inversiones significativas como la de PepsiCo (2021) en Cornellà de Llobregat, Microsoft (2021 y 2025) con apuestas en el campo de la IA y de las ventas digitales o AstraZeneca (2023) con un hub dedicado a las enfermedades raras. Entre las grandes multinacionales que han ubicado centros en Catalunya también se cuentan Cisco, Zurich, Oracle o Lufthansa.

El estudio ‘Tech Hubs Overview’ elaborado por la Mobile World Capital y hecho público el pasado año afirmaba que los centros digitales que se han instalado en Barcelona tenían ya un impacto económico de 2.500 millones de euros. En total, el estudio cifraba en 140 los ‘hubs’ tecnológicos que han desembarcado en la capital catalana.

El influjo de la Guerra de Secesión

La historia de Johnson & Johnson tiene sus raíces en la Guerra de Secesión, ya que fue entonces cuando Robert Wood Johnson desarrolló su interés en la salud tras un conflicto en que la mayoría de los 720.000 muertos perecieron a causa de infecciones y enfermedades. Robert trabajó como aprendiz en una farmacia en aquellos años y en la exposición universal de Filadelfia de 1876 asistió a una conferencia del doctor Joseph Lister sobre la cirugía antiséptica. Con esa inspiración, y para mejorar las prácticas sanitarias de la época, fundó Johnson & Johnson en 1886 con sus hermanos James y Edward . La empresa fue pionera en vender productos farmacéuticos para utilizar en los partos, en una época en que la mayoría de nacimientos tenían lugar en las casas y sin ayuda de médicos.

Fachada de la sede histórica de Johnson & Johnson en Nuevo Brunswick, Nueva Jersey / John Nacion / REUTERS

El éxito de la compañía fue creciendo con el tiempo y en 1944, Johnson & Johnson salió a bolsa. En los años 50 inició su salida al exterior con filiales en Filipinas e India. Con el tiempo comenzó a adquirir otras empresas, entre las que destacó Janssen (1961), una política que no se ha interrumpido hasta hoy. Entre los hitos históricos del grupo está la utilización de su hilo de sutura en el primer trasplante de corazón de la historia, que se llevó a cabo en Suráfrica en 1967.

El directivo hispano norteamericano Joaquín Duato, nacido en Valencia, es el octavo consejero delegado de la historia de la compañía.