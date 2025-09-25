Pacte Nacional per a la Indústria
Los socios del Govern recelan del plan de 4.400 millones de euros para la industria prometido por Sàmper
ERC y Comuns reclaman más participación en la fijación de prioridades del nuevo Pacte Nacional per a la Indústria (PNI)
Catalunya planea invertir casi 4.500 millones en la industria hasta 2030
Sabedor el Govern de la Generalitat de que el éxito o fracaso de su nuevo plan de apoyo a la industria depende de la complicidad de, al menos, sus socios de investidura, este jueves el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha tratado de buscar consensos para ello. "Es esencial que el nuevo Pacte Nacional per a la Indústria lo elaboremos entre todos", ha afirmado en sede parlamentaria. Un total de 4.393 millones de euros hasta 2030 dependen de ello. "El mundo está reindustriálizandose y no nos podemos quedar atrás", ha insistido.
El conseller de Empresa ha acudido este jueves al Parlament para exponer a los grupos parlamentarios las líneas maestras de su nuevo plan de apoyo a la industria catalana. Detalles que ya avanzó EL PERIÓDICO y que incluye ayudas directas para que la industria manufacturera renueve su maquinaria, para que transportistas cambien su camión de combustión por uno eléctrico, cursos para que parados cambien de sector o una reforma del aeropuerto de Lleida-Alguaire para impulsar la industria aeronáutica, entre otros.
Si bien ningún partido, exceptuándo Vox, se ha desmarcado del PNI, todos salvo los socialistas han manifestado distintas reticencias. "Ahora mismo tiene un insuficiente", le ha dicho el diputado de ERC Jordi Albert, crítico con la capacidad de influencia que creen poder tener para configurar los detalles últimos de la estrategia. "¿Tiene en cuenta la aritmética parlamentaria actual?", se ha preguntado el diputado de los Comuns Lluis Mijoler. Y es que sin nuevos presupuestos, tanto los de 2026 como los de años venideros, el Ejecutivo catalán tendrá muy complicado poder ejecutar esos casi 4.400 millones de euros que pretende movilizar Sàmper.
