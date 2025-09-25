El DFactory recibirá 12.000 asistentes y 320 ponentes para liderar el futuro de la nueva economía

Solo tiene cuatro años de vida, pero los 17.000 metros cuadrados que ocupa el DFactory en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ya se han hecho pequeños. Una pista la dejan las 40 empresas en pleno crecimiento instaladas en sus instalaciones, que ya están al 90% de ocupación.Otra, mucho más clara, es la inversión de 70 millones de euros que a finales de 2026 ampliará el distrito con cuatro nuevos edificios, hasta alcanzar los 60.000 metros cuadrados. Las promesas son la creación de 1.500 empleos directos y 5.000 indirectos relacionados con la industria 4.0.

Este es el horizonte en el que hoy, jueves 25 de septiembre, el DFactory acoge la presentación de la sexta edición de la Barcelona New Economy Week 2025 (BNEW), de la mano de la presidenta del CZFB, Blanca Sorigué. La cita tendrá lugar la semana que viene, del 29 de septiembre al 2 de octubre, y se prevé que acudan a ella más de 12.000 asistentes de 80 nacionalidades distintas.

Así, y por cuarta vez consecutiva desde su inauguración en 2021, este edificio vanguardista dotado de todo lo necesario para hacer eclosionar la industria 4.0 —por sus instalaciones y tecnología puntera, pero también por el efervescente ecosistema generado por las empresas de la Zona Franca, por su proximidad al aeropuerto y al Puerto— se prepara para recibir su cita anual más destacada.

El DFactory acogerá la Barcelona New Economy Week, congreso organizado por el Consorci de la Zona Franca, del 29 de septiembre al 2 de octubre. / Marc Asensio Clupes

Este año los seis ejes temáticos del programa serán la Industria Digital, Sostenibilidad, Movilidad, Aviación, Talento, Salud y Experiencia, con la participación de 320 ponentes que ofrecerán más de 100 horas de contenido en vivo y en diferido. “Este formato híbrido tiene su origen en la pandemia, pero su continuidad bebe del éxito que ofrece y permite un alcance global”, aseguró esta mañana la directora general del CZFB, Blanca Sorigué. Por ello, todas las ponencias podrán seguirse online a través de una plataforma tecnológica (app y web), con retransmisiones en streaming en seis canales, uno por cada sector.

Defensa y aviación, sectores en auge

Si el objetivo de la BNEW es conectar y relacionar los distintos sectores que impulsan el crecimiento económico, su carácter cambiante es una necesidad. “Cada año actualizamos los paneles y sectores protagonistas basándonos en las inversiones y los acontecimientos, tanto económicos como geopolíticos, que marcan la agenda global”, explicó Sorigué.

Por eso, los primeros dos días (29 y 30 de septiembre) estarán dedicados a sostenibilidad, talento y movilidad. Se hablará de cambio climático, de la convergencia entre seniors y juniors en el trabajo, de la sociedad 5.0 y de la inversión en startups innovadoras para avanzar en los ODS.

El DFactory acogerá la Barcelona New Economy Week, congreso organizado por el Consorci de la Zona Franca, del 29 de septiembre al 2 de octubre. (Archivo) / Marc Asensio Clupes

El 1 y 2 de octubre será el turno de la industria digital, la salud y la aviación, con un foco creciente en la defensa. Este sector abordará temas como la transición ecológica en la aviación, el papel de la inteligencia artificial, los corredores aeroespaciales, los drones y la seguridad. Además, Sorigué ya adelantó que en 2026 la defensa podría convertirse en uno de los seis verticales oficiales de la BNEW, “porque el flujo inversor y político es cada vez mayor”.

El protagonismo de las startups

Como es natural desde sus orígenes, "este año las startups seguirán ocupando un papel destacado en BNEW 2025, con la participación de 120 empresas emergentes que presentarán las últimas innovaciones tecnológicas”, añadió Sorigué.

Premio a la mejor Startup 2024 de la BNEW (Archivo) / BNEW

El salón entregará sus tradicionales premios a las mejores startups de cada vertical el miércoles 1 de octubre a las 19:30 horas. De las 120 participantes, un comité de expertos ha seleccionado cinco finalistas por sector, que presentarán sus proyectos el 30 de septiembre dentro del programa BNEW Talent. Los ganadores se conocerán en la ceremonia del día siguiente.

Observatorio de la Nueva Economía

Si alguien se pregunta cómo los organizadores deciden cada año y definen algo tan abstracto como lo es la "Nueva economía", la respuesta se encuentra en el Observatorio de la Nueva Economía que el CZFB ha realizado por tercer año consecutivo. La encuesta es el resultado de 500 entrevistas, de las cuales, el 76% van dirigidas a empresas, y el 24% a startups. "Es fundamental, proque nos da una idea del tipo de visitante que acudirá, y de las preocupaciones que circunda al tejido empresarial" traslada Sorigué.

Así, si uno de los ejes de este año es la sostenibilidad, lo es porque el 99% de las empresas preguntadas —91% en el caso de las startups— afirma estar desarrollando iniciativas vinculadas con el cambio climático y la eficiencia energética. Y si el talento y la colaboración entre sectores ocuparán un lugar central, lo harán porque casi la mitad de las empresas participantes cree que ampliará sus plantillas debido a la transformación digital, cifra que crece hasta un 83% en el caso de las startups. Lo mismo ocurre con la IA, que ya es utilizada en su día a día por el 72% de las empresas y por el 80% de las startups.

“Queremos que los participantes salgan con una visión clara de cómo tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica y la digitalización están transformando la economía global y local”, concluyó Sorigué.