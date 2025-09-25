Danone pone en marcha un centro de innovación y aumenta su producción en Aldaia tras invertir 60 millones

La planta de Danone en Aldaia ha puesto en marcha el 'hub' de innovación para impulsar su nueva gama de productos lácteos en los próximos años. La multinacional francesa, que ha invertido 60 millones en esta factoría desde 2020, ha asumido el 90% de la producción de productos lácteos que hasta ahora tenía la planta de Parets del Vallès (Barcelona), que cerró el año pasado.

La planta de Aldaia se ha fortalecido para convertirse en un centro clave para la producción de Danone para toda Europa. Gracias a estas inversiones, la factoría ha sido clave para el lanzamiento de productos como Actimel Provital. La fábrica produce más de la mitad de las referencias de Danone, lo que demuestra su importancia estratégica para la compañía. El centro industrial de Aldaia, inaugurado en 2002, tiene una superficie de 50.000 metros cuadrados y da empleo a unos 200 trabajadores.

La inversión de 60 millones realizada en los últimos cinco años ha creado un centro único que ofrece un alto nivel de especialización en las líneas de producción, una tecnología puntera a la vanguardia de los procesos más eficiente, y una capacidad de generar nuevos procesos y productos, que está conectado con los centros de I+D globales de Danone, dos de ellos en España (Madrid y Barcelona). La planta de Aldaia ha aumentado un 60% su producción en los últimos años y de ella sale más de la mitad del producto que se exporta a Portugal, Italia, Francia y Reino Unido.

Respaldo institucional

Al acto de inauguración del 'hub' de innovación de Danone ha acudido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, así como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la secretaria general del PSPV y Ministra de Ciencia, Diana Morant, y el Ministro de Industria, Jordi Hereu. Según Danone, el 'hub' lácteo supone más de 1.200 empleos tanto directos como indirectos y consume el 50% de la leche de vaca que se genera en la Comunitat Valenciana.

Los directotivos de Danone Francesc Casajuana y François Lacombe hablan con, Carlos Mazón. / Kai Forsterling/Efe

Estructura

El grupo Danone tiene cinco plantas en España, dos de lácteos (la de Tres Cantos, en Madrid, y la de Aldaia) y tres de agua, en Sant Hilari Sacalm (Girona), Lanjarón (Granada) y Sigüenza (Guadalajara). Danone España cerró el año pasado su planta en Parets, tras ejecutar un ere que afectó a 157 trabajadores.

Ventas de vehículos

En otro orden de cosas, el ministro Jordi Hereu, según la agencia Europa Press, ha asegurado que España es "en estos momentos de los pocos países que la demanda de vehículos en general está aumentando", porque está creciendo "más de un 15%" en 2025. Además, ha subrayado que se está "ganando una cuota de mercado de electrificado muy relevante este año". Así lo ha remarcado el titular de la cartera de Industria a preguntas de los medios en Aldaia sobre si hay alguna novedad acerca del plan de electrificación de la planta de Ford en Almussafes.

Hereu ha avanzado que "dentro de pocos días" visitará Valencia y volverá a concesionarios que están vendiendo estos meses "muchísimos más coches de lo que normalmente vendían, entre otras cosas por la implantación del Plan Reinicia Auto +". Y ha detallado que "en estos momentos ya tenemos más de 41.000 solicitudes que se agregan a la demanda normal y ya llevamos invertidos 200 millones en este plan para fomentar y para incrementar la demanda de automóviles y específicamente de automóviles de movilidad electrónica".