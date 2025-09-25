Desde parques solares a hubs de innovación: así se reparten 23.100 millones de euros que CaixaBank destina a proyectos alineados con los ODS

En un año marcado por dudas globales sobre la acción climática, la financiación sostenible de CaixaBank alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) alcanzó nuevos récords. El banco, cuarto mayor emisor de deuda sostenible en España —solo por detrás del Tesoro español, Iberdrola y Telefónica, según datos del Observatorio de Financiación Sostenible (OFISA)—, destinó 23.100 millones de euros a este tipo de proyectos en 2024. De esa cifra, 13.400 millones se centraron en la lucha contra el cambio climático y 9.700 millones en iniciativas socialmente responsables, que abarcan desde vivienda asequible hasta inclusión financiera. Además, solo el año pasado, la entidad emitió tres bonos sostenibles por un total de 2.800 millones de euros, que se repartieron en proyectos que abarcan desde parques eólicos y microcréditos hasta inversiones en naves industriales eficientes.

La mitad de los proyectos verdes para energías renovables

En el caso de los bonos verdes, de esos 13.400 millones, la mitad (54%, equivalente a 7.200 millones) se destinó a energías renovables, donde la solar concentró el 40% de la inversión (casi 3.000 millones de euros). De estos, el 39% de los proyectos de renovables se localizaron en España, aunque más del 70% de los mismos estan presentes en Europa. Un ejemplo concreto es el préstamo verde de 260 millones que el banco concedió a la empresa italiana Sonnedix para la producción de parques fotovoltaicos en Italia.

Le siguen los 4.500 millones destinados a edificios sostenibles o a real estate: con 3.100 millones de euros a hipotecas para hogares energéticamente eficientes y 1.470 millones a la promoción de naves industriales y edificios comerciales. Aquí destaca la financiación de más de 40 millones al Barcelona Science Innovation District (BaSID), en Sant Joan Despí. En abril de 2024, cuando se llevó a cabo la transacción, este distrito de innovación, con 75.000 m² repartidos en cinco edificios, pertenecía en su totalidad a Stoneshield —la gestora de Juan Pepa y Felipe Morenés—, pero desde este año forma parte de una joint venture con Colonial, que lo adquirió por 200 millones. La financiación contó con acreditaciones Leed Platinum y Gold y fue asesorada por DLA Piper.

El círculo lo completan la inversión en transporte sostenible (9%) y gestión de residuos acuáticos (3%). En total, CaixaBank asegura que gracias a esta financiación evitó la emisión de más de 4,2 millones de toneladas de CO₂ en 2024, equivalente a las emisiones anuales de 981.000 vehículos de pasajeros. En términos energéticos, los proyectos financiados produjeron 14.576 gigavatios/hora anuales en energía verde.

La financiación social aglutinó 9.700 millones de euros

En cuanto a la financiación social, esta sumó 9.700 millones de euros, de los cuales 2.256 millones fueron para microcréditos “para aumentar el acceso a servicios financieros para colectivos vulnerables”, incluyendo unos 700 millones a través de MicroBank, vinculados al ODS sobre fin de la pobreza. Unos 1.217 millones se destinaron a sanidad, duplicando los hospitales financiados, la compra de 2.102 unidades de equipamiento médico y la formación de 89.486 sanitarios. También destaca la inversión de 161,3 millones en vivienda social, que permitió la construcción de 2.787 viviendas en régimen de VPO.

En lo que respecta a la emisión de deuda sostenible, CaixaBank colocó en 2024 un total de 2.800 millones en tres bonos sostenibles (dos verdes y uno social). Desde la publicación de su marco de bonos ligados a los ODS en 2019, la entidad suma 15 emisiones propias: 9 verdes y 6 sociales, por un total de 14.380 millones de euros. Además, la entidad destaca ser el primer banco español en emitir un bono social alineado con los ODS de la ONU, en septiembre de 2019. Desde entonces ha lanzado de forma recurrente una emisión social al año que le otorga un volumen en formato social que asciende a 6.250 millones de euros.

Evolución en 2025

En los próximos años, con el Plan de Sostenibilidad 2025-2027, que forma parte del Plan Estratégico de CaixaBank, la entidad se ha comprometido a movilizar 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles. No obstante, no todo corresponde a financiación directa en proyectos, ya que también incluye colocaciones de bonos y productos de inversión.

Así, en lo que va de 2025, CaixaBank ha movilizado 20.989 millones en finanzas sostenibles en el primer semestre, un 28% más que en el mismo periodo de 2024. El grueso corresponde a financiación, mientras que el 22% restante procede de intermediación a través de gestión de activos, fondos de inversión, planes de pensiones y emisiones de bonos.