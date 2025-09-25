La ferroviaria CAF niega que el proyecto del tren de Jerusalén "vulnere los derechos humanos"

La empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), fabricante de trenes y de material ferroviario, ha asegurado que no ha constatado "ninguna vulneración de los derechos humanos" en su proyecto del tren a Jerusalén. Todo lo contrario, ya que mantienen que la iniciativa "genera impactos positivos en la población, como han corroborado informes de expertos independientes".

Estas declaraciones se extraen de un comunicado divulgado este jueves por la compañía oriunda de Beasaín, Guipúzcoa, en el que marcan su posición a causa de las numerosas críticas recibidas en los últimos meses, a causa de su participación en este proyecto, especialmente con relación a la iniciativa emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez de embargar cualquier contrato de armas con Israel.

Respecto a las críticas, CAF respondió que está "firmemente comprometida con la ética empresarial y el respeto a los derechos humanos en todas sus operaciones, incluyendo la cadena de valor con base en los más altos estándares de responsabilidad y transparencia". Además, la empresa aseguró ser "plenamente consciente de las complejas implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al proyecto de Jerusalén, en particular en relación con el derecho internacional humanitario y la responsabilidad de las empresas, y de la importancia de equilibrar cuidadosamente la protección de los derechos humanos con la necesidad de ofrecer a la población una infraestructura esencial para todas las comunidades sin discriminación".

En este sentido, la empresa asevera haber aplicado "medidas específicas para identificar, prevenir y mitigar, en su caso, cualquier impacto adverso en los derechos humanos causado por esta infraestructura". Respecto a los informes citados por CAF, la compañía expone que fueron realizados en el año 2023, y más recientemente en 2025, y efectivamente concluyen que el proyecto ferroviario "genera impactos positivos en la población".

El proyecto comunica un asentamiento ilegal

Tal y como pone de manifiesto 'EFE', esta posición contrasta de lleno con el último informe realizado por la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, quien censuró la participación de la empresa española en el proyecto de tren ligero de Jerusalén, "que conecta asentamientos israelíes ilegales con la parte occidental de la ciudad", haciéndole un nuevo llamamiento para su retirada. También Amnistía Internacional (AI) elevó la pasada semana la presión sobre esta firma por el proyecto de ampliación de las líneas de tranvía en Jerusalén, que conectan asentamientos israelíes ilegales con la parte occidental de la ciudad, haciéndole un nuevo llamamiento para su retirada.

"CAF no puede seguir mirando para otro lado y no cumplir las recomendaciones internacionales. Amnistía Internacional en España lleva años recordando a la empresa que el tren ligero contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales, a la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel", aseguraba en un comunicado el director de la ONG en España, Esteban Beltrán.

CAF trabajó hasta principios de este año en la ampliación de la Línea Roja del tranvía de Jerusalén, conectándola a la colonia de Neve Yaakov, y construye ahora la Línea Verde, que unirá el sur el asentamiento de Gilo, donde ya viven unos 30.000 israelíes, con la Universidad Hebrea en el monte Scopus. EFE