El Barcelona Supercomputing Center se expande por primera vez fuera de la UPC con una oficina en el Tech Barcelona

El Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha dado un paso sin precedentes para lograr cumplir lo que tenía en mente cuando se convirtió en una de las fábricas de inteligencia artificial (IA) de la Unión Europea. Este centro –una de las infraestructuras tecnológicas más importantes que tienen Barcelona, Catalunya y España– abrirá su primera oficina fuera de las inmediaciones de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), donde tienen su sede y algunos espacios satélites, para acercar a las empresas este proyecto de fomento de la IA.

Serán dos plantas que suman en total 1.000 metros cuadrados en el edificio Pier07 del Tech Barcelona, asociación privada volcada en las 'startups' y el emprendimiento tecnológico y cuya meta es convertir a la capital catalana en un enclave de referencia internacional en la carrera de la tecnología y el universo digital. Este edificio en concreto (tienen 3 y 1.500 empresas asociadas en total) es el que está situado en la Via Laietana y está exclusivamente dedicado al sector de las ciencias de la vida.

La idea es poner a trabajar allí a 100 profesionales del BSC (investigadores, ingenieros, científicos o equipo de innovación en general) para estrechar distancias con el universo empresarial. No habrá allí superordenadores o equipo técnico, pero sí los profesionales que pueden dar a los emprendedores acceso a ello. También habilitarán un espacio de 'coworking' para unas diez empresas aproximadamente, que estrenarán OneCare AI, Numerand y Kimedes AI.

"La conexión con el Pier07 es un gran paso en la estrategia del BSC para acercar la infraestructura y el conocimiento generados en el centro al tejido empresarial local, regional, nacional y europeo", se explica el director asociado del BSC, Cristian Canton, en un comunicado. "La BSC AI Factory ofrecerá recursos avanzados de supercomputación a 'startups', pymes e instituciones, con el objetivo de acelerar el desarrollo de aplicaciones de IA alineadas con los valores europeos", añade.

La ambición de Europa

El contexto es el siguiente. El BSC fue elegido el diciembre pasado como uno de los centros que recibiría cerca de 200 millones de la Unión Europea para crear una especie de fábrica de inteligencia artificial. La idea era ampliar la capacidad de supercomputación que ya tiene esta infraestructura, conseguir mejorar al máximo su tecnología para que sea lo más puntera posible y que todo esto se traduzca en aplicaciones prácticas que den alas a Europa como potencia económica.

Esto último lo consiguen, en este caso, dando acceso gratis a pymes y a 'startups' a sus modelos de inteligencia artificial. Instalarse, ahora, en el Tech Barcelona supone conseguir llegar a muchas más de estas empresas. Sin ir más lejos, cohabitarán en el mismo espacio que muchas de ellas.

En palabras del consejero delegado de Tech Barcelona, Miquel Martí, la alianza "acerca la capacidad científica y computacional del BSC al ecosistema emprendedor", lo que incidirá en poder "desarrollar empresas de base tecnológica que garanticen la soberanía tecnológica de Europa". "Barcelona se está consolidando como un referente europeo en la atracción de iniciativas de este tipo, afianzando nuestro ecosistema como uno de los principales motores de innovación del continente", remata. Su ambición es que el formato pueda extrapolarse a los otros estados que tendrán fábricas de IA, como Portugal, Turquía o Rumanía.