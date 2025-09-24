Viscofan vende terrenos y edificios al Gobierno de Bohemia del Sur (República Checa) por 25 millones de euros

Viscofan CZ y la Región de Bohemia del Sur, una de las divisiones administrativas de República Checa, han alcanzado un acuerdo para que el Gobierno regional adquiera los terrenos e instalaciones actuales de la filial del grupo especializado en producción y comercialización de envolturas para la industria cárnica por un total de 600 millones de coronas checas, que al cambio equivalen a 24,7 millones de euros.

La inversión total estimada para la adquisición del terreno y la construcción de la nueva fábrica asciende a 1.250 millones de coronas checas (unos 51,4 millones de euros), lo que refuerza el comprimiso a largo plazao de Viscofan CZ con la innovación industrial y el desarrollo regional, según ha señalado la empresa un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La operación permitirá a la ciudad de Ceské Budejovice aumentar su presupuesto en el ára de nuevos desarrollos residenciales y urbanos.

Adquisición de una parcela

Como parte de este acuerdo, Viscofan CZ adquirirá una parcela de 7,7 hectáreas en la zona del aeropuerto de Ceské Budejovice, el doble del tamaño de su ubicación actual, donde construirá una nueva fábrica. Así las cosas, la empresa ha estimado que la construcción arrancará en 2027 y que las operaciones comenzarán a mediados de 2028.

Esta nueva planta, ha detallado la empresa, igualará la capacidad de producción actual, superando las limitaciones de espacio y diseño de la instalación existente.