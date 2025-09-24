Telefónica ficha en Indra a su nuevo director de comunicación

De Indra a Telefónica. Salvador García-Ruiz culminará en los próximos días el mismo trayecto que hizo el presidente de la teleco española, Marc Murtra. El directivo será nombrado director de Comunicación y Márketing Corporativo de forma inminente y relevará en el cargo a Eduardo Navarro.

García-Ruiz (Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona, 1976) asumirá un cargo que aúna Comunicación, Marca, Patrocinio y Medios de Telefónica a nivel global y formará parte del comité ejecutivo, según ha adelantado 'Dircomfidencial'.

García-Ruiz es a fecha de hoy director general de Indra en Catalunya y se incorporará a su nuevo cargo a escasas semanas para que Murtra anuncie el nuevo plan estratégico de Telefónica, que está agendado para el próximo 4 de noviembre. El hoy presidente de la 'teleco' fue presidente de Indra hasta el pasado mes de enero, cuando sustituyó a José María Álvarez-Pallete.

Eduardo Navarro mantendrá su cargo como presidente de Telefónica Brasil/Vivo, y será asesor en asuntos corporativos del área de Presidencia, posición desde la que facilitará el proceso de transición en los próximos meses, según dicho portal.

Salvador García-Ruiz es licenciado en Economía por la Universitat Pompeu Fabra y MBA per la Universidad de Nova York. A lo largo de su carrera profesional ha pasado por la consultora McKinsey&Co y por Goldman Sachs. A su regreso a Catalunya, trabajó en Caixa Manresa y en la Fundació Catalunya-La Pedrera. Posteriormente, fue consejero delegado del diario 'Ara', cargo que también llevó a cabo en la cooperativa Abacus antes de saltar a Caixa d'Enginyers como subdirector general. Desde la cooperativa de crédito catalana saltó a Indra, donde ha trabajado desde 2024.