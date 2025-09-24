El sueño del coche popular europeo

Fábrica de coches en España / Lorena Cendon

"Millones de europeos quieren comprar coches europeos asequibles". La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometió en su discurso ante el Parlamento durante el debate del estado de la Unión, a impulsar un proyecto para fabricar un E-car, barato y ligero, con componentes europeos. Un objetivo que va unido al de seguir incentivando la investigación y desarrollo de coches autónomos, conectados y limpios donde la IA tenga un peso fundamental. Para ello, von der Leyen ya ha presidido el tercer diálogo estratégico con los agentes del sector y los miembros de la Comisión implicados.

El diagnóstico que obliga a acelerar a la UE en el sector del automóvil es simple. El año 2000, los 28 países fabricaron 17,5 millones de vehículos; en 2024, la cifra fue de 11,4 millones (12,2 millones si agregamos el Reino Unido). Por comparar: China fabricó 2 millones en 2000 e India 800.000. En 2024 ambos países fabricaron respectivamente 31,2 y 6 millones, convirtiéndose en el primer y cuarto productores mundiales. En medio, Estados Unidos (10,5 millones) y Japón (8,2), antiguos líderes del sector. En la UE se vendieron el año pasado 616.000 vehículos hechos en China, un 153% más que en 2023. En 2025, superarán el millón de vehículos vendidos.

El sector automovilístico europeo cogió hace ya unos cuantos años la gripe, sin respuestas para hacer frente a la nueva competencia asiática. Su relevancia económica y laboral es indiscutible: representa el 7% del PIB de la UE y da empleo a 13 millones de personas.

El fabricante alemán VW sirve de referencia de que la pulmonía es el siguiente escalón. Sigue siendo el primer fabricante mundial en ventas (357.000 millones en 2024) y tercero en beneficios (14.350 millones); pero, en valoración (52.000 millones) es el décimo del mundo. En octubre de 2008, el fabricante alemán propietario de marcas como Seat, Cupra, Skoda y Audi llegó a valer 263.000 millones. Paradójicamente, Porsche, donde VW controla el 75%, tiene una capitalización de 37.000 millones.

¿Por qué se ha derrumbado la acción de VW un 80%? Los inversores consideran que sus perspectivas de crecimiento futuro han caído en picado y que sus marcas carecen, hoy por hoy, de atractivo suficiente para poder hacer frente a la competencia procedente de China y la incipiente de India. El liderazgo por valor lo mantiene la estadounidense Tesla, fundada y presidida por Elon Musk. La japonesa Toyota es el único de los fabricantes -segundo en ventas- que se mantiene arriba, seguido de los nuevos entrantes chinos: Xiaomi y BYD. Las marcas de ultralujo Ferrari y de gama alta BMW y Mercedes reflejan qué fabricantes europeos son más atractivos para los inversores. Mucho más lejos que VW en el raking están Stellantis (Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo y Maserati entre otros) en la posición 18 y Renault/Dacia en la 30.

¿Qué fabricantes serán responsables de fabricar el E-car, cómo y dónde? Preguntas sin respuesta. Surge el recuerdo del Beetle (escarabajo), primer coche utilitario para el "pueblo" (Volk en aleman) incentivado por el régimen nazi en los años treinta. En España, tocó el Seat 600 tres décadas más tarde. El deseo de querer fabricar un coche popular europeo por parte de la UE choca con las decisiones de grupos como Stellantis y Renault, que han apostado por desplazar producción a Marruecos y Turquía, entre ellos coches eléctricos, por razones de costes. En Turquía, precisamente, grupos locales con el apoyo del Estado, han impulsado el grupo Togg, fabricante del eléctrico T10X, que quiere convertirse en rival directo de los coches SUV chinos.

El 5 de marzo, Luca de Meo, por entonces CEO de Renault (había sido CEO de Seat) afirmó en el Foro del Banco Europeo de Inversiones, que la carrera para doblegar a China en este sector se estaba perdiendo tras atacar el tsunami regulatorio europeo. Que solo quedaba aliarse, como había hecho Renault con Geely. Casi tres meses después, de Meo decidía abandonar el sector yéndose al grupo de lujo Kering. Mientras tanto, la española Ebro ha reverdecido de los laureles aliándose con otra empresa china,Chery, con el apoyo de las instituciones locales.

En el fondo de la estrategia dela UE: ¿China es competidor o puede ser aliado? ¿O ambas cosas a la vez? Stéphane Séjourné, comisario responsable de estrategia industrial de la UE, comentaba a un grupo de periodistas españoles hace dos semanas en Estrasburgo: "La relación de la UE con China se encuentra en medio de la nada, y hay que definirla. Es necesario ser mucho más inteligentes". Agregaba como ejemplo, sin citar los nombres, el caso de la fábrica de Barcelona de Ebro: "La solución no pasa por mantener los aranceles, pero tampoco porque haya, por ejemplo, una fábrica a las afueras de Barcelona en la que se ensamble un coche con todos los componentes chinos". Al sueño automovilístico de la UE le queda mucho por definir y ejecutar.