Clara Martínez, empleada del SEPE, lo confirma: los trabajadores a tiempo parcial pueden cobrar el subsidio por desempleo

¿Se puede cobrar el subsidio por desempleo mientras se trabaja a media jornada? La pregunta la planteó un oyente en Madrid Trabaja, el programa de Onda Madrid, y la respuesta no deja lugar a dudas. Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, confirmó que sí es posible compatibilizar un empleo a tiempo parcial con el subsidio por desempleo, siempre que se cumplan los requisitos de rentas.

Puede solicitar el subsidio siempre y cuando carezca de rentas superiores al 75% del salario mínimo Clara Martínez — Asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE

En la práctica, esto significa que un trabajador con contrato de 20 horas semanales podría seguir recibiendo la ayuda de 480 euros mensuales si no supera el límite de ingresos fijado por la normativa. "Puede solicitar el subsidio siempre y cuando carezca de rentas superiores al 75% del salario mínimo", señaló Martínez, el cual es el umbral oficial establecido por el SEPE.

Subsidio compatible con media jornada: así funciona

El subsidio por desempleo se puede cobrar mientras se trabaja a tiempo parcial, pero el importe se reduce en proporción a la jornada realizada. Además, cada día de trabajo consume un día de subsidio.

El requisito fundamental es la carencia de rentas: no superar los 888 euros mensuales en 2025 (75% del SMI). En caso de responsabilidades familiares, se tiene en cuenta la media de ingresos de toda la unidad familiar, lo que amplía las posibilidades de acceder a la ayuda incluso con salarios algo más altos.

Una persona entrando en las oficinas del SEPE. / ARCAY/ROLLER AGENCIA / LCO

Martínez recordó también otra novedad relevante: el antiguo "mes de espera" ha desaparecido. Ahora, una vez agotada la prestación contributiva, se puede solicitar el subsidio al día siguiente.

Qué supone para los trabajadores

La confirmación del SEPE abre la puerta a que miles de empleados con contratos parciales puedan mantener un colchón económico adicional. No obstante, la institución advierte de que es imprescindible comunicar cualquier empleo al SEPE para evitar sanciones o devoluciones indebidas.

La reforma del subsidio, aprobada en 2024, también contempla nuevas fórmulas de compatibilidad, como el futuro Complemento de Apoyo al Empleo, que permitirá ampliar estas posibilidades en determinados casos.