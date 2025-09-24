Fernando (24 años), farmacéutico en Suiza: “De 7.600 francos brutos me quedan 5.600 en la cuenta”

En un vídeo publicado en julio de 2024 que se está volviendo viral, el usuario de TikTok @thefer_cars relata: "Mi última nómina fue de 7.600 francos suizos. Como yo vivo en el cantón de Argau, la tasa impositiva es del 13%. Descontando impuestos y paro, en mi cuenta terminan entrando en torno a 5.600, 5.700 francos (5.900€)". Con apenas 23 años en ese momento —ahora tiene 24—, Fernando trabaja en la industria farmacéutica en Berna y ha puesto cifras concretas al eterno debate sobre salario neto, impuestos y coste de vida en Suiza.

Del bruto al neto: cómo funciona en Suiza

El salto de 7.600 CHF brutos a unos 5.600 CHF netos implica una retención cercana al 26%. En Suiza se combinan varios conceptos:

Impuesto en la fuente , que varía según cantón y municipio, además del estado civil.

, que varía según cantón y municipio, además del estado civil. Cotizaciones sociales obligatorias (AHV/AVS para pensiones, seguro de invalidez, desempleo y segunda pilar).

Aunque Fernando habla de una "tasa impositiva del 13%", expertos recuerdan que el porcentaje efectivo depende de múltiples factores y suele moverse entre el 20% y el 35% sobre el bruto.

¿Un sueldo alto?

Según la Oficina Federal de Estadística (FSO), el salario mediano en Suiza se sitúa en torno a 6.700-6.800 CHF mensuales. Con 7.600 CHF, el sueldo de Fernando se ubica por encima de la media nacional, un nivel notable para un profesional tan joven.

En comparación, según el INE, el salario medio en España fue de 28.050 euros brutos anuales en 2023, es decir, unos 2.337 euros brutos mensuales. Luego, ya con datos actualizados, en 2025 el salario medio en nuestro país subió un 3,8%. Igualmente, la diferencia bruta sigue siendo abismal, aunque el coste de vida suizo —especialmente vivienda, seguros y alimentación— absorbe gran parte de esa ventaja.

El factor cambio de divisa

A septiembre de 2025, el Banco Central Europeo sitúa el tipo de cambio en 1 EUR = 0,9344 CHF. Así, los 5.600 CHF netos que cita el vídeo equivalen hoy a unos 6.000 euros, incluso más de lo que él calculaba en julio de 2024.

El caso de Fernando es realista: un joven en la industria farmacéutica suiza puede alcanzar sueldos netos cercanos a los 6.000 euros mensuales. Pero los números no cuentan toda la historia: fiscalidad descentralizada y costes elevados obligan a matizar cualquier comparación con España. Aun así, testimonios como el suyo ayudan a entender por qué Suiza sigue siendo uno de los destinos más atractivos para profesionales cualificados.