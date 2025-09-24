Indra lidera los avances del Ibex 35 con un alza del 4,65% y su capitalización roza ya los 7.000 millones

La tecnológica española Indra ha cerrado la sesión de este miércoles con una subida del 4,65% en el Ibex 35, hasta los 39,62 euros por acción, impulsada tanto por el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas como por los avances en la posible fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Con este repunte, la compañía alcanza ya una capitalización cercana a los 7.000 millones de euros.

Los títulos de la tecnológica española han llegado a escalar un 5,07% en la apertura, muy cerca de los 40 euros, aunque han moderado el ritmo a lo largo de la sesión. En lo que va de año, la cotización acumula una revalorización superior al 130%.

Según los analistas de XTB, el detonante de la subida estuvo en las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras reunirse en Nueva York con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en el marco de la Asamblea General de la ONU. “Trump ha vuelto a mover el mercado con un post en su red social, Truth Social. En esta ocasión se mostró optimista tras el encuentro con Zelenski y aseguró que Ucrania, con el respaldo de la UE, está en condiciones de recuperar la totalidad de su territorio. También subrayó el papel de la OTAN y defendió que ese objetivo se alcanzará con paciencia y apoyo financiero”, apuntan desde la firma de inversión.

Las tensiones en Europa del Este, agravadas por la reciente incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia y Rumanía, han favorecido también a otros gigantes del sector de defensa. Este miércoles han registrado avances la italiana Leonardo (+4,55%), la alemana Rheinmetall (+3,48%), la francesa Thales (+2,36%) y la británica BAE Systems (+1,18%).

Escribano M&E contrata a Banco Santander

En paralelo, Indra continúa reforzando su área de armamento. La empresa ha adquirido recientemente el negocio de drones de la española Aertec y prevé incrementar su presencia en el segmento de los sistemas antidrón.

A ello se suma el movimiento estratégico con EM&E, que ha contratado al Banco Santander para analizar la operación de fusión, según ha adelantado este miércoles Expansión.

Por otra parte, el Gobierno aprobó este martes un real decreto que regula la concesión directa de préstamos a Indra para el desarrollo industrial del Sistema Integral Aéreo de Última Generación (NGWS Nacional). Estos fondos, cuyo importe aún no se ha concretado, se destinarán a madurar la tecnología de distintos paquetes de trabajo vinculados al Sistema de Armas de Nueva Generación (NGWS), dentro del programa de Futuro Sistema de Combate Aéreo (FCAS).